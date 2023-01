Pathaan Advance Booking: Shah Rukh Khan की फिल्म ने रिलीज से पहले भरी ऊंची उड़ान! RRR से लेकर Brahmastra तक, 'पठान' ने सबको किया पीछे

Pathaan Breaks RRR Brahmastra Records: शाहरुख खान (Shah Rukh Khan), दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) और जॉन अब्राहम (John Abraham) एक साथ, फिल्म 'पठान' (Pathaan) में नजर आने वाले हैं. 25 जनवरी, 2023 को रिलीज होने वाली इस फिल्म का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि इसे शाहरुख खान की कमबैक फिल्म कहा जा रहा है. शाहरुख 2019 के बाद अब बड़े पर्दे पर नजर आने वाले हैं. फिल्म अभी रिलीज हुई भी नहीं है और रिकॉर्ड्स टूटने लगे हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रिलीज से पहले ही 'पठान' ने RRR, Brahmastra और Drishyam 2 जैसी फिल्मों को इस एक मामले में पीछे छोड़ दिया है. वाकई, ये तो बस शुरुआत है... अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें...

Shah Rukh Khan की फिल्म ने रिलीज से पहले भरी ऊंची उड़ान!

आपको शायद इस बारे में पता होगा कि शाहरुख खान-दीपिका पादुकोण (Shah Rukh Khan Deepika Padukone) की फिल्म 'पठान' की अड्वान्स बुकिंग (Pathaan Advance Booking) की शुरुआत हो चुकी है. अड्वान्स बुकिंग अभी दो दिन और चलेगी और अभी से, पहले दिन के लिए शाहरुख खान की फिल्म ने 2.65 लाख टिकट सेल्स का आंकड़ा पार कर लिया है.

Top Advance Booking at National Chains for #Pathaan & will beat #Brahmastra tomorrow noon #SRK #PathaanAdvanceBooking#KGF2: 5.15L#Brahmastra: 3.02L#Pathaan: 2.65L (3 days to go)*

#83: 1.17L#Drishyam2: 1.16L#RRR: 1.05L#BhoolBhulaiyaa2: 1.03L#LSC: 63K#VikramVedha: 60K https://t.co/Qx4q7rZ6w9

— Box Office Worldwide (@BOWorldwide) January 21, 2023