Web series on OTT This Week: चलेगा Hunter तो झूमेगा Pathaan, है मनोरंजन का पूरा इंतजाम!

Web Series on OTT This Week: मनोरंजन के दीवाने हैं तो ये हफ्ता ओटीटी पर काफी शानदार होने वाला है. वीकेंड को खास बनाने का इंतजाम नेटफ्लिक्स (Netflix) से लेकर प्राइम वीडियो (Prime Video) तक पर कर लिया गया है. इस हफ्ते कई नई फिल्म और वेब सीरीज रिलीज हुई जिससे आपन वीकेंड को और भी शानदार बना सकते हैं. अगर इस बार बाहर जानकर इन्जॉय करने का कोई प्लान नहीं है और ना ही मन है तो घर के बेडरूम में इन्जॉय किया जा सकता है. चलिए बताते हैं आपको इस हफ्ते रिलीज होने वाली वेब सीरीज और फिल्में.

ओटीटी पर रिलीज हुईं ये फिल्में और सीरीज (Movies and Web Series on OTT This Week)

पठान (Pathaan)

जी हां...पठान आ चुके हैं तो हो जाइए तैयार झूमने के लिए. अगर बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म आप सिनेमाघरों में नहीं देख पाए तो अब शाहरुख खान खुद आपके घर आपके बेडरूम में आ पहुंचे हैं. पठान प्राइम वीडियो पर रिलीज हो चुकी हैं लिहाजा इस वीकेंड आप इस सुपरहिट फिल्म को देख सकते हैं.

चोर निकल के भागा (Chor Nikal Ke Bhaga)

यामी गौतम लाइमलाइट से दूर रहती हैं और चुपचाप बेहतरीन फिल्में करती जा रही हैं. वेडनेसडे, भूत पुलिस के बाद वो लेकर आई हैं चोर निकल के भागा जिसमें सनी कौशल भी लीड रोल में हैं. फिल्म नेटफ्लिक्स पर आज रिलीज हो चुकी है. जिसे डायरेक्ट किया है अजय सिंह ने. अगर एक्शन पैक्ड फिल्मों के शौकीन हैं तो इसे जरूर देखें.

हंटर (Hunter)

सुनील शेट्टी, ईशा देओल, राहुल देव और बरखा बिष्ट जैसे सितारों से सजी ये सीरीज आप बिल्कुल फ्री देख सकते हैं क्योंकि ये रिलीज हुई है अमेजॉन के मिनी टीवी पर. 8 एपिसोड की इस सीरीज में सुनील शेट्टी एसीपी विक्रम सिन्हा के रोल में हैं.

कंजूस मक्खीचूस (Kanjoor Makhichoos)

पॉप कौन है के अगले ही हफ्ते अब कुणाल खेमू लेकर आए हैं कंजूस मक्खीचूस. ये एक कॉमेडी ड्रामा है जिसमें कुणाल के अपोजिट श्वेता त्रिपाठी हैं साथ ही पीयूष मिश्रा भी इसमें अहम किरदार में हैं. सीरीज का ट्रेलर पहले ही काफी पसंद किया जा चुका है. इसमें कुणाल एक बेहद ही कंजूस शख्स के किरदार में हैं.

The Night Agent

अगर इंग्लिश फिल्मों और सीरीज के दीवाने हैं तो इस हफ्ते आपके लिए रिलीज की गई है द नाइट एजेंट. नेटफ्लिक्स पर रिलीज The Night Agent की कहानी एक FBI एजेंट की है जिसे व्हाइट हाउस के इर्द गिर्द चल रही साजिश का पता चलता है और फिर आगे की कहानी सस्पेंस से भरी है.

हिंदी ख़बरों के लिए भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - सबसे पहले, सबसे आगे