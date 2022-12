Pathaan के गाने में दीपिका के फर्स्ट लुक को देखकर बढ़ जाएंगी फैंस के दिल की धड़कनें!

First Look Of Actress: दीपिका पादुकोण की एक्टिंग के साथ-साथ लोग उनकी खूबसूरती पर भी मर मिटने को तैयार हो जाते हैं. ऐसे में उनकी अपकमिंग फिल्म पठान (Pathaan) लगातार लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है. बता दें कि ये फिल्म 25 जनवरी 2023 को हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज होने के लिए तैयार है.

बेशरम रंग में दीपिका का पहला लुक

फिल्म में दीपिका पादुकोण, शाहरुख खान और जॉन अब्राहम (John Abraham) की तिगड़ी लोगों की एक्साइटमेंट बढ़ा रही है. इस एक्शन थ्रिलर फिल्म का पहला गाना 12 दिसंबर, 2022 को रिलीज होने वाला है. इस गाने का नाम बेशरम रंग है और इसके रिलीज से पहले, दीपिका की इस गाने में एक झलक ही फैंस के दिल की धड़कनें बढ़ाने के लिए काफी है.

बोल्ड अंदाज में दिखीं एक्ट्रेस

फिल्म के पहले गाने ने रिलीज से पहले ही काफी सुर्खियां बटोर ली हैं. गाने के फर्स्ट लुक में दीपिका (Deepika Padukone) की टोन्ड बॉडी और गोल्डन मोनोकिनी ने उनके फैंस के होश उड़ाकर रख दिए हैं. बोल्ड अंदाज में दिख रहीं एक्ट्रेस ने लोगों की एक्साइटमेंट बढ़ाकर रख दी है. फैंस को एक बार फिर से शाहरुख (Shah Rukh Khan) और दीपिका की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री देखने को मिलने वाली है. फिल्म के पहले गाने बेशरम रंग में दीपिका पादुकोण को अभी तक के सबसे हॉट अवतार में देखा जा सकता है.

फैंस कर रहे बेसब्री से इंतजार

दीपिका और शाहरुख खान की जोड़ी जब-जब बड़े पर्दे पर आई है, फिल्म हिट साबित हुई है. इससे पहले ओम शांति ओम, चेन्नई एक्सप्रेस और हैप्पी न्यू ईयर (Happy New Year) में दोनों की केमिस्ट्री लाजवाब थी. डायरेक्टर के मुताबिक बेशरम रंग गाना आने वाले कई सालों तक पार्टी एंथम बना रहेगा. बताया जा रहा है कि ये गाना सोमवार की सुबह रिलीज होने वाला है.

