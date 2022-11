Pathaan Teaser: शाहरुख के फैन्स ने ऋतिक की इस फिल्म से जोड़ दी पठान की कहानी, देखिए Video

Hrithik Roshan Pathaan: क्या यह बॉलीवुड का नया चलन है कि एक फिल्म की कहानी किसी दूसरी में जोड़ दो और हॉलीवुड के मार्वल कैरेक्टर्स की तरह एक पूरा नया कथा-युनिवर्स बता कर दर्शकों उसमें उलझाए रखोॽ हाल में वरुण धवन की भेड़िया के गाने में लोगों ने श्रद्धा कपूर की स्त्री (Stree) की झलक देखी. गाने में पुरानी फिल्म स्त्री (2018) में भूतनी बनी श्रद्धा कपूर (Sharaddha Kapoor) डांस करते-करते गायब हो गईं. अगर शाहरुख के फैन्स की मानें तो अब इस खान की अगली फिल्म पठान में भी यही होने जा रहा है. निर्माता कंपनी वाईआरएफ (Yrf) ने पठान की कहानी को अपनी हिट फिल्म वार (2019) से जोड़ दिया है. कल पठान का टीजर रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया में शाहरुख के फैन्स दावा कर रहे हैं कि वार की कहानी के एक सीन में ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ और आशुतोष राणा (Ashutosh Rana) के बीच जो बातचीत हो रही है, उसकी कड़ियां पठान से जुड़ती हैं.

So Kabir was talking about #pathaan in this scene

Spy universe is officially confirmed now

GUYS SPY-UNIVERSE GONNA BE ON ANOTHER LEVEL BCUZ THREE BIGGEST SUPERSTARS OF INDIAN CINEMA ARE COMING TOGETHER#KABIR × #PATHAAN × #TIGER = RIP BOX OFFICE #pathaanteaser pic.twitter.com/fzAQRKgiUB

— Ajay_HR (@hrithikdhfans) November 2, 2022