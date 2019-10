लोगों को पसंद आया डेविड लेटरमैन के साथ शाहरुख का इंटरव्यू, दिए ऐसे REACTIONS

नई दिल्ली: टीवी होस्ट डेविड लेटरमैन (David Letterman) संग बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के इंटरव्यू को देख दुनिया भर में उनके प्रशंसक फिर से उनके मुरीद बन गए. लोगों को लेटरमैन संग किंग खान का यह साक्षात्कार काफी पसंद आया, जो इस वक्त वायरल है. नेटफ्लिक्स पर इसे देखने के बाद शाहरुख के प्रशंसक इस पर प्रतिक्रिया देने से खुद को नहीं रोक पाए और ट्विटर पर बॉलीवुड के 'बादशाह' पर जमकर प्यार बरसाया.

As always @Letterman so erudite...so eloquent...”You don’t even know, eh, may be you do know, but this is eh, I don’t know, you know what I’m talking about...” my most cherished intro for any public appearance...love it. https://t.co/8qHwtcs9zY

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) October 22, 2019