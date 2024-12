राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने दी श्याम बेनेगल को श्रद्धांजलि, राहुल गांधी ने भी जताया दुख

23 दिसंबर 2024 को हिंदी सिनेमा के मशहूर डायरेक्टर श्याम बेनेगल का निधन हो गया. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को दिग्गज फिल्म निर्माता के निधन पर शोक व्यक्त किया. तो वहीं पीएम मोदी ने भी दुख जताया. श्याम बेनेगल को हिंदी सिनेमा में आर्ट फिल्मों के लिए जाना जाता था. जिन्होंने मेन स्ट्रीम से हटकर शानदार फिल्मों का निर्माण किया था.

राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि बेनेगल ने सिनेमा की एक नई शैली की शुरुआत की और कई ‘क्लासिक’ फिल्में बनाईं. राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, 'एक वास्तविक संस्थान के रूप में उन्होंने कई अभिनेताओं और कलाकारों को तैयार किया. उनके असाधारण योगदान को दादा साहब फाल्के पुरस्कार और पद्म भूषण सहित कई पुरस्कारों से उन्हें नवाजा गया. उनके परिवार के सदस्यों और उनके अनगिनत प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं.' मुर्मू ने कहा, 'श्री श्याम बेनेगल का निधन भारतीय सिनेमा और टेलीविजन के एक गौरवशाली अध्याय का अंत है।'

The passing of Shri Shyam Benegal marks the end of a glorious chapter of Indian cinema and television. He started a new kind of cinema and crafted several classics. A veritable institution, he groomed many actors and artists. His extraordinary contribution was recognised in the…

— President of India (@rashtrapatibhvn) December 23, 2024