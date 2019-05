PM नरेंद्र मोदी ने ली देश सेवा की शपथ, शामिल हुए ये बॉलीवुड सेलेब्स

नई दिल्ली : बीजेपी नेता नरेंद्र मोदी ने देश केे प्रधानमंत्री के रूप दूसरी बार फिर से जनसेवा की शपथ ली है. राष्‍ट्रपति भवन में शाम 7 बजे नरेंद्र मोदी को राष्‍ट्रपति रामनाथ को‍विंद ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद राजनाथ सिंह ने पद और गोपनीयता की शपथ ली. वह मोदी मंत्र‍िमंडल में दूसरे नंबर पर होंगे. पीएम नरेंद्र मोदी के इस शपथ ग्रहण समारोह में आज देश-विदेश से आए कई नेताओं के अलावा मनोरंजन जगत की कई बड़ी हस्तियां भी शामिल हुईं.

कंगना ने मीडिया से कहा कि प्रधानमंत्री को ढेर सारी शुभकामनाएं. उम्मीद है कि वह सबकुछ बेहद आसानी और अनुग्रह से कर पाएंगे. उनसे कई सारी उम्मीदें जुड़ी हुईं हैं, इसलिए मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है ताकि अपने लिए उन्होंने जिन लक्ष्यों को निर्धारित किया है, उन सभी तक पहुंचने में वह कामयाब रहें.

PM मोदी के शपथ ग्रहण में हिस्सा लेंगे ये सेलेब्स, कंगना से लेकर अनुपम खेर तक शामिल

फिल्म निर्माता राकेश ओमप्रकाश मेहरा ने कहा कि हमारे देश की सेवा के लिए प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट ने शपथ ली. इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनकर मैं बहुत खुश हूं. सवाल यह नहीं है कि हम उनसे क्या चाहते हैं बल्कि सवाल तो यह है कि अपनी मातृभूमि के लिए हर देशवासी क्या कर पाएगा.

मशहूर अभिनेता अनुपम खेर सोशल मीडिया के माध्यम से अपने संग अनिल कपूर की एक तस्वीर को साझा करते हुए लिखा, 'अनिल कपूर और मैंने काफी लंबे समय पहले हमेशा दोस्त बने रहने की शपथ ली थी और आज हम एक अन्य शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए दिल्ली आए हैं। जय हो.

On my way to Delhi with my friend and fellow traveler @AnilKapoor. Looking forward to new beginnings. Jai Ho. Jai Hind. pic.twitter.com/ywzorTB87Y

— Anupam Kher (@AnupamPKher) May 30, 2019