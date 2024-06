दीपिका पादुकोण की 'कल्कि 2898 AD' को देख कमेंट्स से भरा सोशल मीडिया, हर कोई हो गया फिदा

Kalki 2898 AD Deepika Padukone: कल्कि 2898 AD फिल्म ने रिलीज होते ही धाक जमा ली है. सोशल मीडिया पर हर कोई इस फिल्म के तीनों किरदार की जमकर तारीफ कर रहा है. खास तौर पर दीपिका पादुकोण की. यहां तक कि कुछ क्रिटिक्स ने दीपिका को फिल्म की जान तक कह दिया है. दीपिका को फिल्म में एक छोटे हेयरस्टाइल और कम से कम मेकअप के साथ एक रियल और पॉवरफुल एनर्जी को स्क्रीन पर दर्शाया है, जो फिल्म में लोगों ने काफी नोटिस किया. तो चलिए आपको बताते हैं कि सोशल मीडिया पर दीपिका पादुकोण को लेकर तारीफ के क्या पुल बांध रहे हैं.

दीपिका की तारीफ करते हुए तरण आदर्श ने अपने रिव्यू में लिखा है- दीपिका पादुकोण शानदार हैं, उन्होंने अपने किरदार को अधिकार और उत्साह के साथ निभाया है.'

दीपिका पादुकोण के एक फैन ने अपनी एक्साइटमेंट को जाहिर करते हुए ट्वीट किया है,“Omg #DeepikaPadukone को सुमति (सुम 80) के रूप में दुनिया भर से प्यार और बिना शर्त समर्थन मिल रहा है…”

Oooooommmmmmmggggggg #DeepikaPadukone as Sumati [ Sum 80] getting love and unconditionally support from all over the world... #Kalki2898AD #Prabhas — (@deepiholic_ram) June 27, 2024

एक नेटिजन ने लिखा, 'दीपिका ने अपने कमाल के स्क्रीन प्रेजेंस से शो अपने नाम कर लिया है.' दूसरे ने लिखा है- 'दीपिका पादुकोण के अलावा किसी ने भी किरदार को इतने शानदार तरीके से नहीं निभाया होगा.'

#AmitabhBachchan is the Strength of #Kalki2898AD While #DeepikaPadukone Steal the Show with her Impeccable Screen Presence.. #KamalHaasan Delivered WOW ... #Prabhas Comic Timing in 1st Half While in 2nd Half he Beastly STAND Out as a #Bhairava Abki Baar 1000 Cr Paar. — Manoz Kumar (@ManozKumarTalks) June 27, 2024

Other than @deepikapadukone no one else could even play that role brilliant acting. Amitabh sir's performance is something we can't express with our words. Cameos were tooo good. THIS IS THE BEST FILM EVER I'VE SEEN IN MY LIFE #Kalki28989AD — LARGOSUGAR (@charithwrites) June 27, 2024

एक दूसरे फैन ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा है- 'आज सुबह उठकर जब मैंने देखा कि डीपी को कल्कि के लिए इतनी सराहना मिल रही है तो मैं बहुत खुश और भावुक हो गया. इससे फिल्म देखने का मेरा उत्साह और भी बढ़ गया. वह वाकई भारतीय सिनेमा की रानी हैं.

दीपिका की तारीफ करते हुए एक और फैन ने लिखा- 'प्री इंटरवल क्वीन दीपिका पादुकोण का स्क्रीन प्रेजेंस किसी गॉडेस की तरह है.'

एक और फैन ने लिखा- 'दीपिका की एक्टिंग और स्क्रीन प्रेजेंस कई लीड एक्टर्स से बेहतर है। कमाल की परफॉर्मर हैं वो.'

#DeepikaPadukone's acting and screen presence is way better than many lead actors.

What a performer she is — Bollywood (@Apna_Bollywood) June 27, 2024

आपको बता दें, 'कल्कि 2898 एडी' को लेकर दर्शकों में जबरदस्त एक्साइटेड हैं और उम्मीद है कि प्रभास-दीपिका स्टारर ये फिल्म समय के साथ और भी बेहतर रिस्पांस मिलेगा.