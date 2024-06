SS Rajamouli को कैसी लगी अपने 'बाहुबली' की Kalki 2898 AD? रिव्यू शेयर कर बोले- 'आखिरी 30 मिनट...'

Kalki 2898 AD SS Rajamouli Review: फिल्म निर्देशक नाग अश्विन द्वारा निर्देशित फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' आखिरकार सिनेमाघरों में आ गई है. इस फिल्म में प्रभास, दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन, कमल हासन और दिशा पटानी जैसे कलाकार मुख्य भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं. ये फिल्म भगवान विष्णु के आधुनिक अवतार के इर्द-गिर्द घूमती है, जो दुनिया को बुरी शक्तियों से बचाने के लिए धरती पर अवतरित होते हैं. फिल्म को लेकर फैंस और दर्शकों के रिव्यू भी आने शुरू हो चुके हैं.

इसी बीच 'बाहुबली' के डायरेक्टर एसएस राजामौली ने भी प्रभास की इस मच अवेटेड फिल्म का रिव्यू फैंस के साथ साझा किया है, जिसमें सभी को खुश कर दिया है. उनके रिव्यू को खूब पसंद किया जा रहा है. खास बात ये है कि इस प्रभास की इस फिल्म में खुद एसएस राजामौली का भी एक कैमियो है. उन्होंने फिल्म की तारीफ करते हुए डायरेक्टर नाग अश्विन की शानदार काम की जमकर तारीफ की. उनका ये ट्वीट तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर फैंस भी अपनी-अपनी प्रतिक्रिया साझा कर रहे हैं.

Loved the world-building of #Kalki2898AD… It transported me into various realms with its incredible settings.

Darling just killed it with his timing and ease… Great support from Amitabh ji, Kamal sir, and Deepika.

The last 30 minutes of the film took me to a whole new world.…

— rajamouli ss (@ssrajamouli) June 27, 2024