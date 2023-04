बेटी मालती मैरी की प्रीमेच्योर बर्थ पर बोलीं पीसी, कहा- मैं उसे खोने वाली थी..

उम्मीद से पहले पैदा हुईं मालती मैरी

सिटाडेल एक्ट्रेस कुछ हफ्ते पहले ही हबी निक जोनस (Nick Jonas) और बेटी मालती मैरी के साथ पहली बार भारत आई थीं. पीसी ने इस बात का खुलासा किया कि मालती मैरी का जन्म उम्मीद से कुछ हफ्ते पहले ही हो गया था. एक्ट्रेस ने बताया कि वो बेटी मालती की प्रीमेच्योर बर्थ की बात सुनकर घबरा गई थीं.

Priyanka Chopra opens up about when her daughter Malti Marie was born prematurely and the her initial days at the NICU pic.twitter.com/5Y0BpUJvwh

— Priyanka Daily (@PriyankaDaily) April 27, 2023