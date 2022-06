Priyanka Chopra Daughter: बेटी को चलाते नजर आए निक जोनस, प्रियंका चोपड़ा ने शेयर की बेटी की फोटो

Priyanka Chopra Daughter: प्रियंका चोपड़ा अपनी बेटी को लेकर काफी उत्साहित रहती हैं और आए दिन बेटी की झलक लोगों को दिखाती रहती हैं. एक बार फिर एक्ट्रेस ने अपनी बेटी की फोटो शेयर की है, जिसमें उनके पति निक जोनस (Nick Jonas) भी नजर आ रहे हैं. यह फोटो प्रियंका (Priyanka Chopra) ने फादर्स डे के मौके पर पोस्ट की है. इस तस्वीर को देखकर लोग खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे हैं. प्रियंका की बेटी की ये तस्वीर अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

प्रियंका की बेटी की तस्वीर

प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर 'फादर्स डे' के मौके पर एक फोटो शेयर की है. इस फोटो में निक मालती जमीन पर चलाते नजर आ रहे हैं. मालती और निक दोनों ने सफेद रंग के जूते पहने हुए हैं. जहां मालती के जूते पर एम एम लिखा है तो वहीं निक जोनस के जूतों पर लिखा है एमएम के डैड. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप नोटिस कर पाएंगे कि मालती ने पैरों में सोनेस की नजरिया पहनी हुई है, जो बच्चों के बुरी नजर से बचाती है. मालती ने मरून रंग का फ्रॉक पहना हुआ है. इस तस्वीर को शेयर करते हुए प्रियंका ने लिखा कि हैप्पी फर्स्ट फादर्स डे माय लव. आपको हमारी छोटी बच्ची के साथ देखना मेरी सबसे बड़ी खुशी है. घर वापस आने के लिए कितना शानदार दिन है. आई लव यू.

पूरी की 'सिटाडेल' की शूटिंग

आपको बता दें, प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) ने हाल ही में अपनी अपकमिंग फिल्म 'सिटाडेल' (Citadel) की शूटिंग पूरी की है और फादर्स डे के मौके पर ही वो घर पहुंची हैं. प्रियंका ने अटलांटा में शो की शूटिंग खत्म करने के बाद एक वीडियो शेयर किया. शूट की समाप्ति की घोषणा करते हुए नोट में प्रियंका ने लिखा, 'उन सभी को धन्यवाद जिन्होंने इस काम को संभव और मजेदार बनाया.' उन्होंने सेट पर अपने खास मेहमान अपने पालतू कुत्ते डायना की एक झलक भी दी. वीडियो में एक्ट्रेस कस्टम मेड कार चलाती नजर आ रही हैं जो उनके पति निक जोनस ने उन्हें सेट पर ही गिफ्ट की थी. इसकी जानकारी भी उन्होंने सोशल मीडिया पर दी थी.

प्रियंका की फिल्में

प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) की अपकमिंग फिल्मों की बात करें तो एक्ट्रेस ने हाल ही में 'सिटाडेल' (Citadel) की शूटिंग पूरी की है.इस शो में रिचर्ड मैडेन अहम भूमिका में नजर आने वाले हैं. यह एक स्पाई सीरीज है. 'सिटाडेल' के अलावा, एक्ट्रेस के पास कई और भी प्रोजेक्ट्स हैं जैसे- 'एंडिंग थिंग्स' (Ending Things) और 'इट्स ऑल कमिंग बैक टू मी' (It's All Coming Back To Me). वहीं बॉलीवुड फिल्म की बात करें तो इस वक्त उनके पास फरहान अख्तर की फिल्म 'जी ले जरा' (Jee Le Zara) भी हैं.

