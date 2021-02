Farmer Protest: Ajay Devgn ने दी Propaganda नहीं फैलाने की हिदायत तो इस Punjabi Singer ने कह दिया 'चमचा'

नई दिल्ली: किसान प्रदर्शन का मामला जब विदेशी सितारों की पहुंच तक पहुंचा तो देसी सितारों ने भी अपनी राय रखनी शुरू कर दी. रिआना (Rihanna), ग्रेटा (Greta Thunberg) और मिया (Mia Khalifa) जैसी सेलेब्रिटी ने जब कृषि कानून बिल का विरोध कर रहे किसानों के पक्ष में ट्वीट किए तो बॉलीवुड सितारे (Bollywood Stars) भी पीछे नहीं रहे. इन सितारों ने देश की जनता से अपील की कि किसी भी तरह के प्रोपेगेंडा में फंसने बचें और इस नसीहत देने वाली फेहरिस्त में अजय देवगन का भी नाम शामिल है. लेकिन अजय को इस ट्वीट के लिए ट्रोल किया जा रहा है. यही नहीं, एक पंजाबी सिंगर ने अजय को चमचा तक कह दिया.

भारत में चल रहे किसान आंदोलन (Farmers Protest) को लेकर देश-दुनिया से रिएक्शन आ रहे हैं. बॉलीवुड गलियारा भी इस मुद्दे को लेकर काफी एक्टिव हैं. बॉलीवुड एक्टर और सिंघम के नाम से मशहूर अजय देवगन (Ajay Devgn) ने भी ट्वीट के जरिए किसान आंदोलन को लेकर अपना पक्ष रखा है. अजय देवगन ने लिखा: 'भारत या भारतीय नीतियों के खिलाफ किसी भी झूठे प्रोपेगेंडा के चक्कर में न फंसें. इस समय हमें एकजुट होने की जरूरत है. बिना किसी अंदरूनी लड़ाई के...'

Don’t fall for any false propaganda against India or Indian policies. Its important to stand united at this hour w/o any infighting #IndiaTogether #IndiaAgainstPropaganda

अजय देवगन का ट्वीट पंजाबी सिंगर (Punjabi Singer) जैज धामी (Jazz Dhami) को खासा पसंद नहीं आया. जैज ने अजय के ट्वीट पर कमेंट करते हुए लिखा है, 'चमचा! तुम्हारे लिए आराम से बैठकर ट्वीट करना कितना आसान है. अपने बुजुर्गों को उस ठंड में एक दिन के लिए भेजा और तब तुम्हें समझ आएगा कि वह किन हालात से गुजर रहे हैं! दुखद यह है कि रिआना जैसे ग्लोबल स्टार को आप लोगों को जगाना पड़ रहा है. #shameonyoubollywood'

Chamcha! So easy for you to put a tweet out sitting in comfort. Send your oldies out for 1 day in that cold and you'll understand what they are going through! The sad thing is it took a GLOBAL star like @rihanna to you wake you guys up. #shameonyoubollywood

— JAZ DHAMI (@THEJAZDHAMI) February 3, 2021