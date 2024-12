‘पुष्पा 2’ भगदड़ मामला: 8 साल के श्री तेज का हुआ ब्रेन डैमेज, बच्चे से मिलने पहुंचे हैदराबाद पुलिस कमिश्नर; क्या होगा अगला कदम?

Allu Arjun Pushpa 2 Stampede Case: अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा 2' को सिनेमाघरों में दो हफ्ते हो चुके हैं. लेकिन इसकी प्रीमियर में हुए हादसे से जुड़ी खबरें लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं. 4 दिसंबर को हैदराबाद के संध्या थिएटर में हुई भगदड़ में 35 साल की महिला रेवती की मौत और उसके 8 साल के बेटे श्री तेज को गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद उसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां वो मौत से अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहा है. अल्लू अर्जुन ने अभी तक श्री तेज से नहीं मिल पाए.

हालांकि, इस बीच हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अस्पताल पहुंचे. जहां उन्होंने श्री तेज की हालत का जायजा लिया. उस वक्त उनके साथ तेलंगाना के स्वास्थ्य सचिव क्रिस्टिना जेड. चोंगथू भी मौजूद थे. इस मुलाकात के बाद उन्बोंने बच्चे की हालत के बारे में दुखद जानकारी दी, जिसने सभी को परेशान कर दिया है. हिंदू अखबार के मुताबिक, पुलिस आयुक्त आनंद ने बताया कि बच्चे को ब्रेन में गंभीर चोट लगी है. वो ऑक्सीजन की कमी के चलते ब्रेन डैमेज से जूझ रहे हैं. डॉक्टरों का कहना है कि इस स्थिति में सुधार में समय लगेगा.

बच्चे से मिलने पहुंचे पुलिस कमिश्नर

बच्चा अभी वेंटिलेटर पर है. इसी बीच, अल्लू अर्जुन ने अपने सोशल मीडिा अकाउंट्स पर पोस्ट शेयर करत बताया था कि वो अभी तक बच्चे से क्यों नहीं मिलने गए? उन्होंने लिखा, 'मैं श्री तेज की हालत को लेकर बहुत चिंतित हूं. इस घटना के बाद वो अस्पताल में हैं और उनका इलाज चल रहा है. कानूनी प्रक्रिया के कारण मुझे इस समय उनसे मिलने से बचने की सलाह दी गई है. मैं उनके परिवार के साथ हूं और उनका इलाज और मदद करने के लिए प्रतिबद्ध हूं. मैं उनके जल्दी ठीक होने की कामना करता हूं'.

‘पुष्पा 2’ भगदड़ मामला: हैदराबाद पुलिस ने संध्या थिएटर को भेजा ‘कारण बताओ नोटिस’, पूछा क्यों रद्द नहीं होना चाहिए लाइसेंस?

Deeply heartbroken by the tragic incident at Sandhya Theatre. My heartfelt condolences go out to the grieving family during this unimaginably difficult time. I want to assure them they are not alone in this pain and will meet the family personally. While respecting their need for… pic.twitter.com/g3CSQftucz

— Allu Arjun (@alluarjun) December 6, 2024