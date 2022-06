Rocketry- The Nambi Effects: क्यों इस फिल्म के लिए R Madhavan ने तोड़ दिया अपना जबड़ा? बताई ये वजह

R Madhavan Break his Jaw for Look Like Nambi Narayanan: एक्टर आर माधवन इन दिनों खासी चर्चा में हैं. इसकी वजह है उनकी आने वाली फिल्म रॉकेट्री (Rocketry). फिल्म जल्द ही रिलीज होने वाली है लेकिन इस फिल्म को लेकर शोर अभी से मचा है. कांस फिल्म फेस्टिवल में इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग के दौरान रॉकेट्री की जो तारीफ हुई और उससे आर माधवन (R Madhavan) का डंका पूरी दुनिया में बज चुका है. बजना चाहिए भी क्योंकि माधवन ने इस फिल्म और इस किरदार के लिए जो डेडिकेशन दिखाया वो काबिले तारीफ है. क्या आप जानते हैं कि नंबी नारायण (Nambi Narayanan) की तरह दिखने के लिए माधवन ने इस फिल्म की शूटिंग से पहले अपना जबड़ा तक तुड़वा लिया था!

किरदार में पूरी तरह फिट होना चाहते थे आर माधवन

रॉकेट्री – द नांबी इफेक्ट फिल्म साइंटिस्ट नंबी नारायणन की जिंदगी पर आधारित है. लिहाजा वो इस किरदार के साथ पूरा न्याय करना चाहते थे. इसके लिए उन्होंने कई सालों तक खूब मेहनत की. खून पसीना बहाया और तो और उन्होंने तो अपना जबड़ा तक तुड़वा लिया. हाल ही में इंडिया टूडे को दिए एक इंटरव्यू में आर माधवन ने खुद ये बात रिवील की है. एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया- ‘हां, मुझे उसके जैसा दिखने के लिए अपना जबड़ा तोड़ना पड़ा. इसमें डेढ़ साल लग गए. हमने पहली बार बहुत कुछ किया जो पहले कभी किसी ने नहीं किया था. हमने पागलपन की हर हद को पार कर दिया.’

1 जुलाई को रिलीज होगी फिल्म

रॉकेट्री 1 जुलाई को रिलीज होने जा रही है और इस फिल्म से आर माधवन ही नहीं बल्कि पूरी टीम को काफी उम्मीदें हैं. क्योंकि माधवन रॉकेट्री से डायरेक्शन में डेब्यू करने जा रहे हैं. सिर्फ डायरेक्शन की जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि फिल्म में कई जिम्मेदारियों को नंबी नारायणन ने ही संभाला है. लिहाजा ये उनके लिए किसी परीक्षा की तरह है.