R Madhavan ने फिल्म 'रॉकेट्री : द नंबी इफेक्ट' से जीता PM Modi का दिल, तारीफ में किया ट्वीट

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने सोमवार को अभिनेता आर माधवन (R Madhavan) की पहली निर्देशित फिल्म 'रॉकेट्री : द नंबी इफेक्ट' (The Nambi Effect) के बारे में ट्वीट करते हुए कहा कि फिल्म में एक महत्वपूर्ण विषय है, जिसे लोगों को जानना चाहिए. माधवन और वैज्ञानिक एस. नंबी नारायण सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी से मिले थे, जिसके बाद मोदी ने यह ट्वीट किया. यह फिल्म वैज्ञानिक नंबी नारायण के जीवन पर आधारित है.

प्रधानमंत्री मोदी (PM Narendra Modi) ने अपने ट्वीट में लिखा, 'आपसे (माधवन) और प्रतिभाशाली नंबी नारायणन जी से मिलकर खुशी हुई. यह फिल्म एक महत्वपूर्ण विषय को शामिल करती है, जिसके बारे में अधिक लोगों को पता होना चाहिए. हमारे वैज्ञानिकों और तकनीशियनों ने हमारे देश के लिए महान बलिदान किए हैं, जिनकी झलक मैं रॉकेट्री की क्लिप में देख सकता था.'

Happy to have met you and the brilliant Nambi Narayanan Ji. This film covers an important topic, which more people must know about.

Our scientists and technicians have made great sacrifices for our country, glimpses of which I could see in the clips of Rocketry. https://t.co/GDopym5rTm

