Dino Morea on Loosing Stardom: खाली होते बैक अकाउंट ने Dino Morea की कर दी थी ऐसी हालत, लोगों को फोन करके मांगते थे काम

Dino Morea on Loosing Stardom Not Getting Work: 'राज' फिल्म से लड़कियों के दिलों को धड़काने वाले एक्टर डिनो मौर्या (Dino Morea) जल्द ही 'एजेंट' (Agent) फिल्म से तेलुगू इंडस्ट्री में डेब्यू करने वाले हैं. इस फिल्म का पोस्टर डिनो ने सोशल मीडिया पर शेयर किया जिसमें उनके लुक की काफी तारीफ हो रही है. लेकिन क्या आपको पता है 'राज' (Raaz) फिल्म के बाद फ्लॉप होती फिल्मों ने डिनो मौर्या की हालत ऐसी कर दी थी उनके पास एक वक्त बाद ऐसा काम आने लगा कि उन्होंने उसे ना कहना शुरू कर दिया. इसके बाद खाली होते बैक अकाउंट की वजह से वो लोगों को फोन करके काम मांगने के लिए मजबूर हो गए थे. हाल ही में दिए इंटरव्यू में डिनो ने अपने लूज होते स्टारडम और काम को लेकर बातें की.