Raj Kundra की गिरफ्तारी के 10 दिन बाद Shamita Shetty ने किया ऐसा ट्वीट, सोच में डूबे लोग

नई दिल्ली: राज कुंद्रा (Raj Kundra) वर्तमान में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में हैं. निचली अदालत ने 28 जुलाई को राज कुंद्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. अब पोर्नोग्राफी मामले (Pornography Case) में कई अभिनेत्रियां राज कुंद्रा के ऐप हॉटशॉट्स के खिलाफ खुलकर सामने आई हैं. इस मामले में राज कुंद्रा पर अश्लील फिल्में बनाने और प्रकाशित करने का आरोप लगाया गया है. इन सबके बीच अब शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) की बहन शमिता शेट्टी (Shamita Shetty) ने ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर किया है.

अपनी एक तस्वीर के साथ शमिता शेट्टी (Shamita Shetty) ने लिखा, 'कभी-कभी आपके भीतर की ताकत एक बड़ी ज्वलनशील लौ नहीं होती है जिसे सभी देख सकते हैं. यह सिर्फ एक छोटी सी चिंगारी होती है... आपको यह मिल गया, इसे जारी रखें. आप नियंत्रित नहीं कर सकते कि दूसरे लोग आपकी ऊर्जा कैसे प्राप्त करते हैं. आप जो कुछ भी कहते हैं या करते हैं उस समय वो जिस भी व्यक्तिगत मुद्दे से गुजर रहे होते हैं, उसी लेंस के माध्यम से सभी चीजों को फिल्टर करते हैं. बस जितना हो सके उतना ईमानदारी और प्यार से अपना काम करते रहें.' शमिता शेट्टी के इस ट्वीट का मतलब लोग नहीं समझ पा रहे हैं. कई ट्विटर यूजर इस ट्वीट को राज कुंद्रा (Raj Kundra) के मामले से जोड़कर देख रहे हैं.

1/2:

Sometimes the strength within you is not a big fiery flame for all to see.. it is just a tiny spark that whispers ever so softy.. “You got this .. keep going “ .You can’t control how other people receive your energy . Anything you say or do gets filtered through the pic.twitter.com/DV9wCy1ZyA

— Shamita Shetty (@ShamitaShetty) July 29, 2021