74 साल के हुए सुपरस्टार रजनीकांत, दूध से हुआ मूर्ति का अभिषेक; VIDEO देख गदगद हुए जा रहे फैंस

Rajinikanth 74th Birthday: हिंदी सिनेमा से लेकर साउथ सिनेमा तक अपनी जबरदस्त पहचान बनाने वाले सुपरस्टार रजनीकांत आज अपना 74वां जन्मदिन मना रहे हैं और इस खास मौके पर उनके फैंस भी उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. उनकी फैन फॉलोइंग इतनी तगड़ी है कि फैंस उनको भगवान का दर्जा देते हैं और देवताओं की तरह ही पूजते हैं. उनके जन्मदिन ऐसी ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसको बेहद पसंद किया जा रहा है.

वीडियो में एक फैन उनकी मूर्ति पर दूध से अभिषेक करता नजर आ रहा है. फैन के साथ उसके परिवार के कुछ और लोग भी वहां खड़े नजर आ रहे हैं. साथ ही इस वीडियो पर रजनीकांत के बाकी फैंस भी कमेंट्स कर उनको जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं. इस फैन ने सुपरस्टार का ये मंदिर पिछले साल तमिलनाडु के मदुरै में बनवाया था. इस मंदिर की खास बात ये है कि उनके इस जबरा फैन ने मंदिर में रजनीकांत की 250 किलो की मूर्ति भी स्थापित की है. उनके इस फैन का नाम कार्तिक है.

#WATCH | Tamil Nadu | Ahead of his 74th birthday on Thursday, December 12, a new statue of Actor Rajinikanth has been unveiled at the "Arulmigu Sri Rajini Temple" in Thirumangalam, Madurai.

The statue depicts Rajinikanth's iconic character from the movie 'Mappillai', honouring… pic.twitter.com/cVgTAlHenK

— ANI (@ANI) December 11, 2024