'मेरे करण-अर्जुन आएंगे...' बात करते-करते क्यों नर्वस हो गए राकेश रोशन? करने जा रहे एक नया एक्सपेरिमेंट

Rakesh Roshan On Karan Arjun: अगर आप सलमान और शाहरुख खान के फैन हैं तो आपने उनकी सारी फिल्में जरूर देखी होगी. उन्होंने में से एक फिल्म 1995 में आई थी, जिसका नाम था 'करण-अर्जुन'. ये उस दौर की ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की थी. इस फिल्म का डायरेक्शन और प्रोडक्शन राकेश रोशन ने किया था. फिल्म में सलमान और शाहरुख खान के अलावा राखी गुलजार, ममता कुलकर्णी और काजोल जैसे कलाकार नजर आए थे.



आज भी इस फिल्म को खूब पसंद किया जाता है. हाल ही में फैन के लिए एक खुशखबरी है. दरअसल, 'करण-अर्जुन' फिल्म जल्द ही जल्द ही री-रिलीज होने वाली है. इस बात का खुलासा खुद फिल्म के प्रोड्यूसर राकेश रोशन ने किया. उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपनी फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं. इस दौरान वे काफी नर्वस भी नजर आ रहे हैं. साथ ही वीडियो पर फैंस कमेंट्स कर फिल्म को लेकर अपना रिएक्शन भी दे रहे हैं.

#WATCH | Mumbai: On the re-release of his film Karan Arjun, Director Rakesh Roshan says "I am a little nervous because I am experimenting on how today's generation will take this film.Whether they are going to like it or not. If the film does well, it means that the generation… pic.twitter.com/axeEMxcL4w

