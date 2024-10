'वो वांगा के रणबीर से भी बड़ा 'एनिमल'....', लॉरेंस बिश्नोई पर बोले राम गोपाल वर्मा, बोले- सलमान खान को देना चाहिए काउंटर जवाब

एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या ने हर किसी को हिलाकर रख दिया है. सलमान खान को धमकी देने वाले गैंग लॉरेंस बिश्नोई ने इस मर्डर की जिम्मेदारी ली थी. इस बड़ी वारदात को देखते हुए मुंबई पुलिस ने सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी है. वहीं अब डायरेक्टर और प्रोड्यूसर राम गोपाल वर्मा ने पूरे प्रकरण पर प्रतिक्रिया दी है. जहां उन्होंने सिलसिलेवार कई ट्वीट किए हैं.

राम गोपाल वर्मा ने लॉरेंस बिश्नोई से मिलने वाली धमकी पर जवाब देने की अपील की. उनका कहना है कि सलमान खान को अपने खास अंदाज में तगड़ा जवाब देना चाहिए. साथ ही उन्होंने गैंगस्टर पर फिल्म बनाने की बात भी कही है.

If a film is based on the BIGGEST GANGSTER , no film maker will cast a guy who looks like DAWOOD IBRAHIM or CHOTA RAJAN ..But here , I don’t know a single FILM STAR who is more GOOD LOOKING than B pic.twitter.com/jbZubaTtzY

