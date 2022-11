Shraddha को वापस आकर Aaftab के 70 टुकड़े करने चाहिए.. डायरेक्टर Ram Gopal Varma का मर्डर पर रिएक्शन

Ram Gopal Varma on Shraddha Aaftab Murder Case: श्रद्धा आफताब मर्डर केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है. कई लोग इसपर अपनी टिप्पणी और अपने मत को सोशल मीडिया पर व्यक्त कर रहे हैं, जिनमें बॉलीवुड के डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा (Ram Gopal Varma) भी शामिल हैं. राम गोपाल वर्मा ने ट्विटर पर अपना मत रखते हुए कहा है कि श्रद्धा को रूह बनकर वापस आना चाहिए और फिर आफताब के 70 टुकड़े करने चाहिए. आइए जानते हैं कि राम गोपाल वर्मा ने जो पूरी बात कही है, वो क्या है, उसपर लोगों ने किस तरह रिएक्ट किया है और श्रद्धा मर्डर केस में फिलहाल क्या चल रहा है...

Ram Gopal Varma का Shraddha Murder Case पर रिएक्शन

सोशल मीडिया पर राम गोपाल वर्मा (Ram Gopal Varma) ने इस श्रद्धा का पक्ष लेते हुए अपने गुस्से को व्यक्त किया है. राम गोपाल वर्मा ने एक ट्वीट में लिखा है कि इस तरह के अमानवीय मर्डर्स को सिर्फ कानून के डर से नहीं रोका जा सकता है. इन्हें तब जरूर रोका जा सकता है जब पीड़ित भूत बनकर लौटे और फिर अपने कातिल को मार डाले. उन्होंने भगवान से प्रार्थना की है कि कुछ ऐसा ही करिश्मा हो जाए.

Brutal murders can’t be prevented just by fear of law ..But they can be definitely stopped if the victims spirits come back from the dead and kill their killers ..I request God to consider this and do the needful

