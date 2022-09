Koffee with Karan: Ranbir Kapoor-Alia Bhatt की सुहागरात पर ये क्या बोल गईं एक्स गर्लफ्रेंड Katrina Kaif- 'हो सकता है उन्होंने...'

Katrina KWK Comment on Ranbir Alia Suhaagraat: कॉफी विद करण (Koffee with Karan) हर हफ्ते एक नए एपिसोड के साथ आता है. इस हफ्ते चैट शो में विक्की कौशल की पत्नी और एक्ट्रेस कैटरीना कैफ (Vicky Kaushal wife Katrina Kaif) एक्टर्स सिद्धांत चतुर्वेदी (Siddhant Chaturvedi) और ईशान खट्टर (Ishaan Khattar) के साथ नजर आने वाली हैं और इस एपिसोड का प्रोमो रिलीज कर दिया गया है. प्रोमो से ऐसा लग रहा है कि एपिसोड में काफी मस्ती होने वाली है और कई बातों पर से पर्दा हटने वाला है. कैटरीना ने बातों-बातों में एक्स बॉयफ्रेंड रणबीर कपूर (Katrina ex boyfriend Ranbir Kapoor) और उनकी पत्नी आलिया भट्ट (Alia Bhatt) की सुहागरात पर कमेन्ट किया है..

Ranbir-Alia की सुहागरात पर ये बोलीं एक्स गर्लफ्रेंड Katrina

एपिसोड के प्रोमो की शुरुआत में ही शो के होस्ट करण जौहर (Karan Johar) ने कैटरीना कैफसे एक सवाल पूछा. करण ने कैटरीना से कहा कि आलिया भट्ट ने जो शो में कहा था कि सुहागरात जैसा कुछ नहीं था क्योंकि तब तक वो और रणबीर शादी से थक चुके थे, उसपर उनका क्या रिएक्शन है. कैटरीना ने कहा कि अगर सुहागरात (Suhaagraat) नहीं हो पाई थी तो हो सकता है उन्होंने 'सुहागदिन' (Suhaagdin) मनाया हो. सवालों की स्पीड को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये सवाल कॉफी विद करण के रैपिड फायर राउन्ड (Koffee with Karan Rapid Fire Round) के तहत पूछा गया होगा.

बेहद मजेदार होने वाला है KWK का ये एपिसोड

आपको बता दें कि एपिसोड में सिद्धांत, ईशान और कैटरीना ने मिलकर काफी मजा लगाया है. सिद्धांत ने अपने रिलेशनशिप स्टेटस को बताते-बताते ईशान के स्टेटस पर भी मजाक उड़ाया है. उन्होंने कहा कि वो इतने सिंगल हैं कि उनकी कंपनी में रह-रहकर ईशान खट्टर भी सिंगल हो गए हैं. गेम राउन्ड में भी तीनों स्टार्स काफी मस्ती करते नजर आ रहे हैं. ऐसा पहली बार हो रहा है इस सीजन में कि शो पर तीन गेस्ट्स एक साथ काउच पर आने वाले हैं.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर.