Samara Sahni Poses: इतनी सी उम्र में रणबीर कपूर की भांजी को चढ़ा फोटो खिंचवाने का शौक, कैमरे के सामने दिए ऐसे-ऐसे पोज

Samara Sahni Viral Video: बॉलीवुड जगत में हर साल ना जाने कितने स्टार्स अपनी किस्मत लेकर आते हैं और उनमें से कुछ कामयाब होते हैं और कुछ नहीं. लेकिन इसी फिल्मी दुनिया में एक परिवार ऐसा है जिनके खानदान की हर पीढ़ी से एक एक्टर जरूर निकल कर आया है और वो कपूर परिवार. इस खानदान से बहुत से एक्टर्स निकले हैं जिन्होंने मनोरंजन जगत में अपनी जगह बनाई है और अब लगता है रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) के बाद उनकी भांजी भी एक्ट्रेस बनने की तैयारी में है. हालांकि, रणबीर की भांजी की उम्र ज्यादा तो नहीं है, लेकिन कहते हैं कि पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं तो ऐसा ही कुछ हुआ समारा साहनी (Samara Sahni) के साथ.

समारा के क्यूट पोज

इन दिनों रणबीर कपूर की बहन रिद्धिमा साहनी (Riddhima Sahni) का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपनी बेटी के साथ नजर आ रही हैं. रिद्धिमा हाल ही में अपने मां के साथ सलून गई हुई थीं और इसी दौरान रिद्धिमा ने अपनी बेटी के साथ कैमरे के सामने पोज दिए. लेकिन सबसे ज्यादा लाइमलाइट समारा के अनोखे अंदाज ने लूट ली.समारा कैमरे के सामने आते ही अलग-अलग तरह के पोज देने लगीं, जिसे देखकर लोग अपना दिल हार रहे हैं.

समारा का है सोशल मीडिया अकाउंट

आपको बता दें, रिद्धिमा साहनी (Riddhima Sahni) की बेटी समारा साहनी (Samara Sahni) का सोशल मीडिया अकाउंट भी है, जहां वो अपनी फोटोज और वीडियोज शेयर करती रहती हैं. यह नहीं, फैंस समारा को रणबीर कपूर की कॉपी कहते हैं. आपको बता दें, समारा की उम्र अभी सिर्फ 11 साल है और एक स्टारकिड होने के नाते उन्हें काफी लाइमलाइट मिलती है.

मामी पर लुटाती हैं प्यार

समारा ने सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान तब खींचा था, जब उन्होंने अपने परिवार में आलिया भट्ट का स्वागत किया था. रिद्ध‍िमा की 11 साल की बेटी समारा साहनी ने अपने मामा रणबीर और उनकी दुल्हन‍िया आल‍िया की फोटोज शेयर की थी और इस पोस्ट के साथ समारा ने प्यार भरे शब्दों के साथ लिखा था- 'पर‍िवार में स्वागत है आल‍िया मामी, I love you so much.' आल‍िया के लिए समारा का यह पोस्ट काफी खास था.

