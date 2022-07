कभी Cheater, कभी Casanova कहे जाने पर बोले Ranbir kapoor- ‘मेरा पक्ष कभी नहीं सुना गया, मुझे आज कोई…’

Ranbir Kapoor on Called him Casanova or Cheater: रणबीर कपूर ने हाल ही में एक इंटरव्यू में खुद को धोखेबाज कहे जाने पर रिएक्ट किया है. उन्होंने बताया कि किस तरह उन्हें एक वक्त पर ‘कैसानोवा’ का पोस्टर बॉय ही बना दिया गया था.