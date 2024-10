39 के रणवीर सिंह, तो 19 की सारा.. आदित्य धर की फिल्म में फरमाएंगे इश्क? नेटिजन्स को नहीं हो रहा हजम

Ranveer Singh Sara Arjun Upcoming Movie: रणवीर सिंह इन दिनों पिता बनने का लुत्फ उठा रहे हैं. इसके साथ ही वो अपने कई सारे प्रोजेक्ट्स को लेकर भी बिजी चल रहे हैं. इसी बीच एक खबर सामने आ रही है. दरअसल, उनकी अगली बड़ी फिल्म का ऐलान कर किया गया है, जिसे आदित्य धर डायरेक्ट कर रहे हैं. इस फिल्म में रणवीर सिंह के अलावा संजय दत्त, आर. माधवन, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल जैसे जाने-माने स्टार्स एक साथ नजर आने वाले हैं.

ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, पीपिंग मून ने बताया है कि इस फिल्म के लिए 19 साल की सारा अर्जुन को रणवीर सिंह की गर्लफ्रेंड का रोल ऑफर किया गया है. हालांक, अभी तक इस खबर की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है. लेकिन अगर ऐसा होता है तो दोनों की उम्र में करीब 20 साल का अंतर आता है. ऐसे में इस खबर को लेकर फैंस भी सोशल मीडिया पर अपनी-अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, इस फिल्म में सारा का किरदार छोटा हगा.

20 साल छोटी एक्ट्रेस संग रोमांस करेंगे रणवीर?

साथ ही कई फिल्म हिंदी और तेलुगु सिनेमा में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर पहचान बनाने के बाद अब एक मेन लीड के तौर पर अपना डेब्यू देने जा रही हैं. सारा को पहले 'पोन्नियिन सेलवन' में ऐश्वर्या राय के यंग वर्ज़न के किरदार में देखा गया था. ऐसे में रणवीर सिंह और सारा अली खान की उम्र के बीच 20 साल का अंतर नेटिज़न्स को खटक रहा है. रणवीर जहां 39 साल के हैं, वहीं सारा अभी 19 साल की हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, 'जब बैंड बाजा बारात आई थी, तब सारा बस 5 साल की थी'.

फैंस को नहीं हो रहा हजम

दूसरे यूजर ने लिखा, 'क्या 39 साल का बंदा एक टीनएजर से रोमांस कर रहा है? ये कैसे ठीक लग सकता है'? एक और यूजर ने लिखा, 'हे भगवान! मेरी नजर में वो अभी बच्ची है. पता है कि एक्ट्रेसेज 19-20 साल की उम्र से काम शुरू करती हैं, लेकिन ये अजीब है'. एक और यूजर ने लिखा, 'समय बदल चुका है और लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, ये अच्छी बात है'. हालांकि, अभी तक फिल्म में उनकी कास्टिंग को लेकर कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं आई है.

This is what movie dreams are made of!

Thank you @RanveerOfficial @duttsanjay #AkshayeKhanna @ActorMadhavan @rampalarjun #JyotiDeshpande @LokeshDharB62 @jiostudios @B62Studios and my entire team for giving me this opportunity!!

Now, Let’s create HISTORY

See you all in… pic.twitter.com/yeT1RH6vg7

— Aditya Dhar (@AdityaDharFilms) July 27, 2024