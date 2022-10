Rashmika Mandanna Vacation: अनन्या को भूल पुरानी गर्लफ्रेंड के पास वापस लौटे विजय देवरकोंडा, काले चश्मे ने खोली रश्मिका के वेकेशन की पोल

Rashmika Mandanna Vacation Photos: रश्मिका मंदाना इन दिनों अपनी फिल्म 'गुडबाय' (Goodbye) को लेकर चर्चा में हैं. इस फिल्म के जरिए रश्मिका ने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया है और बॉलीवुड डेब्यू करते ही वो निकल चुकी हैं छुट्टियां मनाने. जी हां, एक्ट्रेस इन दिनों मालदीव में छुट्टियां मना रही हैं और लोगों को लग रहा है कि ये छुट्टियां वो विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) के साथ मना रही हैं. रश्मिका ने अपनी वेकेशन फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर कर दीं, जिसके बाद फैंस अपने-अपने कयास लगाने लगे. बीते दिन रश्मिका मंदाना ने अपने मालदीव वेकेशन की पहली तस्वीर फैंस के साथ साझा की और तभी से चर्चा जोरों-शोरों से होने लगी.

फैंस लगा रहे तुक्का

रश्मिका मंदाना की फोटोज देखकर फैंस के बीच खलबली मच गई है. फैंस को शक होने लगा है कि रश्मिका मंदाना मालदीव में अकेले वेकेशन इंजॉय नहीं कर रही हैं. लोगों को लग रहा है कि मालदीव में रश्मिका मंदाना के साथ विजय देवरकोंड (Vijay Deverakonda) भी हैं. जी हां सही सुना आपने.... कुछ देर पहले ही रश्मिका मंदाना ने फैंस के साथ एक तस्वीर शेयर की है. इस तस्वीर में रश्मिका मंदाना काला चश्ना लगाकर अपने पूलसाइड ब्रेकफास्ट का मजा लेती नजर आईं. फैंस दावा कर रहे हैं कि तस्वीर में रश्मिका मंदाना के चेहरे पर लगा काला चश्मा विजय देवरकोंडा का है. कुछ समय पहले ही विजय देवरकोंडा को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया था. इस दौरान विजय देवरकोंडा के चेहरे पर ये चश्मा लगा दिखा था.

Rashmika is wearing Vijay’s shades which He wore at the airport yesterday . That means ViRosh are in Maldives #Virosh #VijayDeverakonda #RashmikaMandanna pic.twitter.com/te9w67M0hH

— Tisha Creations (@tsxcreations_) October 8, 2022