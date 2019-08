प्रभास की 'साहो' का ट्रेलर देखने के बाद लोगों ने कहा- टूट जाएगा 'बाहुबली' का रिकॉर्ड

नई दिल्ली: साउथ के दिग्गज अभिनेता प्रभास की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'साहो' का ट्रेलर शनिवार को रिलीज कर दिया गया. फिल्म का ट्रेलर काफी दमदार है और एक्शन से भरपूर है. इस फिल्म के ट्रेलर को लेकर लोग काफी एक्साइटेड थे, इसलिए रिलीज होते ही ट्रेलर सोशल मीडिया पर छा गया. 24 घंटे के अदंर यूट्यूब पर 'साहो' के हिंदी ट्रेलर को एक करोड़ से ज्यादा बार देखा है. बता दें, शनिवार को इस फिल्म के ट्रेलर को 4 भाषाओं में एक साथ रिलीज किया गया. ट्रेलर देखने के बाद अब सोशल मीडिया पर लोग जमकर इस फिल्म की तारीफ कर रहे हैं. लोगों की मानें तो प्रभाष की यह फिल्म 'बाहुबली' का रिकॉर्ड भी तोड़ सकती है. इस फिल्म में प्रभाष के साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर भी लीड एक्ट्रेस के रूप में नजर आने वाली हैं.

'साहो' के ट्रेलर रिलीज के बाद ट्विटर पर लोगों के रिएक्शन भी सामने आने लगे हैं और लगभग लोगों ने इस ट्रेलर की तारीफ ही की है. एक यूजर ने लिखा है कि ट्रेलर में प्रभाष कमाल के लग रहे हैं. यह ट्रेलर काफी रोमांचक है और पॉवरफुल एक्शन पैक है. तो वहीं, दूसरे यूजर ने लिखा कि यह भारत की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म बनने जा रही है. तो आइए, बिना देर आपको दिखाते हैं कि लोग ट्विटर पर और कैसे-कैसे ट्वीट कर रहे हैं-

#SaahoTrailer is exciting & packs a powerful action punch but one thing I can't resist how will they fill so many actors in one movie..Aisa nahi hi Sab khichdi ban jae.#Prabhas look amazing as always & @ShraddhaKapoor look stunning.Will take an enormous start at BO.

— Sumit Saurav (@SumitGomzi) August 10, 2019