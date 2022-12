RRR का ये गाना ऑस्कर 2023 के लिए हुआ शॉर्टलिस्ट, गुजराती फिल्म ने भी गाड़े झंडे

RRR Song And The Last Show: आरआरआर मूवी ने थिएटर्स पर रिलीज होते ही लोगों के दिलों में एक अलग जगह बना ली थी. एसएस राजामौली के डायरेक्शन में जबरदस्त परफेक्शन रहता है. एसएस राजामौली की फिल्म आरआरआर ने भारत (India) में ही नहीं बल्कि विदेश में भी खूब नाम कमाया है.

बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी

आपको बता दें कि आरआरआर और छेलो शो ऑस्कर के एक कदम और नजदीक पहुंच गए हैं. आरआरआर से नातू नातू (Naatu Naatu) ट्रैक को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में चुना गया है. वहीं डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म कैटेगरी में ऑल दैट ब्रीथ्स और द एलिफेंट व्हिस्परर्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अकादमिक अवार्ड के लिए नॉमिनेशन (Nomination) की अनाउंसमेंट 24 जनवरी को की जाएगी.

छैलो शो को भी किया गया शॉर्टलिस्ट

इसके अलावा गुजराती भाषा का छैलो शो (The Last Show) इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में अवॉर्ड्स के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री है. द लास्ट शो कैटेगरी में 14 दूसरी फिल्मों के साथ कम्पटीशन करेगा. इस कम्पटीशन में अर्जेंटीना, 1985, डिसीजन टू लीव, ​​ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, क्लोज और द ब्लू काफ्तान शामिल हैं. अगर आरआरआर की बात की जाए तो मूवी हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषाओं में दुनिया भर में रिलीज हुई थी. आरआरआर (RRR) अगले महीने गोल्डन ग्लोब्स में दो अवॉर्ड्स के लिए मुकाबला करेगी.

भारत की ये फिल्म हुई थी नॉमिनेट

अगले साल यानी 2023 में 95वें अकादमिक अवॉर्ड्स का आयोजन लॉस एंजेलिस में होगा. भारत के इतिहास (History) की बात की जाए तो कूझंगल, जल्लीकट्टू, गली बॉय, विलेज रॉकस्टार्स, न्यूटन, विसरनानी, ये सभी फिल्में ऑस्कर में शॉर्टलिस्ट होकर जीतने में सफल नहीं हो पाईं. अब तक ऑस्कर के लिए नॉमिनेट होने वाली भारतीय फिल्मों में मदर इंडिया (Mother India), सलाम बॉम्बे और लगान का नाम शामिल है.

