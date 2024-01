सैफ अली खान की एक्स गर्लफ्रेंड को एक आंख नहीं भाती थी करीना कपूर, फोटोशूट कराने पर लगाई थी एक्टर की क्लास

Saif Ali Khan: बॉलीवुड इंटस्ट्री के पावर कपल में सैफ अली खान और करीना कपूर का भी नाम आता है. सैफ ने अमृता सिंह से 1991 में शादी की थी. लेकिन साल 2004 में दोनों ने अलग होने का फैसला किया था. इसके बाद सैफ और करीना कपूर नजदीक आए. साल 2012 में दोनों ने शादी करने का फैसला लिया था. दोनों की पहली मुलाकात ‘टशन’ के सेट पर हुई थी. शादी से पहले सैफ और करीना के बीच नजदीकियां देखकर सैफ की एक्स गर्लफ्रेंड रोजा कैटलानो काफी नाराज हो गई थीं. फेमस फोटोग्राफर डब्बू रतनानी ने इसका खुलासा किया है.

डब्बू रतनानी ने बताया किस्सा

डब्बू रतनानी ने सैफ और करीना से जुड़ा मजेदार और अनसुना किस्सा बताया था. उन्होंने कहा कि साल 2005 में करीना कपूर ने उनके लिए रोमांटिक फोटोशूट किया था. उस दौरान सैफ और करीना एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे थे. लेकिन दोनों का एक साथ नजर आना भी खूब सुर्खियां बटोर रहा था. कपल की केमिस्ट्री देखकर सैफ की गर्लफ्रेंड रोजा कैटलानो काफी नाराज हो गई थीं.

वह इतना गुस्सा हो गई थीं कि फोटोग्राफर पर ही भड़क उठी थीं. डब्बू रतनानी ने इस बारे में बताया कि दोनों की केमिस्ट्री देखकर रोजा कैटलानो ने उनसे कहा था, "क्या है ये शूट? ये शूट क्यों हो रहा है? अभी दोनों कोई फिल्म भी नहीं कर रहे हैं, तो इन शूट का क्या मतलब है?"

The 1st Ever Together Photoshoot of #Saif & #Kareena in 2005... This is where it all started pic.twitter.com/Urb5S77MiT

कौन हैं रोजा कैटलानो?

रोजा कैटलानो सैफ अली खान की एक्स गर्लफ्रेंड रही हैं. अमृता सिंह से तलाक के बाद सैफ की लाइफ में रोजा की एंट्री हुई थी. मॉडल रोजा कैटलानो इटली की रहने वाली थीं और स्विजरलैंड में मॉडलिंग किया करती थीं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सैफ और रोजा की पहली मुलाकात केन्या में हुई थी.

Saif Ali Khan at the age of 21 years got married to Amrita Sing (Betab actress) who was 33 years old then.

Saif divorced her when she was 46 years old and then at the age of 42 years, he got married to Kareena Kapoor who was 32 years old then.

Inference: Men use women at… pic.twitter.com/EHzEGQolme

— Darbedar (@funnyybone) January 20, 2024