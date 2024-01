Lakshadweep: सलमान खान ने लक्षद्वीप को बताया बेहद खूबसूरत, श्रद्धा कपूर समेत ये सितारे भी कर चुके हैं तारीफ

Salman Khan on Lakshadweep: कुछ समय दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री मोदी (PM Modi) लक्षद्वीप (Lakshadweep) पहुंचे. फिर क्या था? हर कोई लक्षद्वीप के बारे में बात करने लग गया. आम लोगों से लेकर बड़े-बड़े सितारों तक, हर कोई लक्षद्वीप टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात करता नजर आ रहा है. कुछ मिनट पहले सलमान खान ने भी ट्वीट पर लक्षद्वीप के बारे में अपना राय रखी है. उनके ट्टीट पर फैंस लगातार अपने रिएक्शन साझा कर रहे हैं. आइए जानते हैं सलमान ने लक्षद्वीप के बारे में क्या कहा।

सलमान खान ने की लक्षद्वीप की तारीफ



इंटरनेट पर लक्षद्वीप और मालदीप की बहस में सलमान खान (Salman Khan) भारत का सपोर्ट करते सामने आए हैं. अभिनेता ने लिखा, " लक्षद्वीप के सुंदर, स्वच्छ और आश्चर्यजनक समुद्र तटों पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को देखकर बहुत अच्छा लगा. सबसे अच्छी बात यह है कि ये हमारे भारत में हैं." सलमान खान के पोस्ट के नीचे ज्यादातर फैंस विदेशी टूरिज्म को बढ़ावा देने की बजाए, भारत को एक्सपोर्ट करने की बात रखते नजर आ रहे हैं.

It is so cool to see our Hon PM Narendrabhai Modi at the beautiful clean n stunning beaches of Lakshadweep, and the best part is that yeh hamare India mein hain. @narendramodi

अक्षय कुमार ने भी दिया भारतीय टूरिज्म को बढ़ावा

अक्षय कुमार हमेशा भारत की तारीफ करते दिखाई देते हैं. लक्षद्वीप के मुद्दे पर भी उन्होंने अपने देश की जगहों को बढ़ावा देने की बात करते हुए एक ट्वीट पोस्ट किया है. अक्षय ने लिखा, "मालदीव की प्रमुख लोग भारतीयों पर घृणित और नस्लवादी टिप्पणियां कर रहे हैं. आश्चर्य है कि वे ऐसा उस देश के साथ कर रहे हैं, जहां से सबसे अधिक पर्यटक आते हैं."

Came across comments from prominent public figures from Maldives passing hateful and racist comments on Indians. Surprised that they are doing this to a country that sends them the maximum number of tourists. We are good to our neighbors but why should we tolerate such… pic.twitter.com/DXRqkQFguN

सचिन तेंदुलकर ने भी लिखा खूबसूरत नोट

लक्षद्वीप टूरिज्म की मुहीमे ने क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी जुड़ गए हैं. उन्होंने लिखा,"भारत को सुंदर समुद्र तटों और प्राचीन द्वीपों का आशीर्वाद प्राप्त है. हमारे "अतिथि देवो भव" दर्शन के साथ, खोजने के लिए बहुत कुछ है, बहुत सारी यादें बनने का इंतजरा कर रही हैं." उनका यह पोस्ट वायरल हो रहा है.

250+ days since we rang in my 50th birthday in Sindhudurg!

The coastal town offered everything we wanted, and more. Gorgeous locations combined with wonderful hospitality left us with a treasure trove of memories.

India is blessed with beautiful coastlines and pristine… pic.twitter.com/DUCM0NmNCz

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) January 7, 2024