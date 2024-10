सलमान खान को धमकी देने वाले बिश्नोई गैंग का यू टर्न, पहले भेजा मैसेज अब मांग रहा माफी; झारखंड से जुड़े हैं तार

Salman Khan Death Threat: बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद मुंबई ट्रैफिक पुलिस को एक धमकी भरा मैसेज मिला था. जिसमें बिश्नोई गैंग के सदस्य ने सलमान से लॉरेंस बिश्नोई से दुश्मनी खत्न करने के 5 करोड़ मांगे थे. इस धमकी को हल्के में लेने पर बाबा सिद्दीकी से भी बुरा सलमान का हाल करने की बात कही थी. अब इसी मैसेज वाले व्हाट्सअप नंबर से मुंबई ट्रैफिक पुलिस के और मैसेज आया है जिसमें उसने माफी मांगी है.

झारखंड से जुड़े हैं तार

मुंबई ट्रैफिक पुलिस को एक और मैसेज मिला है. ये मैसेज उसी व्हाट्सअप वाले नंबर से है जिसने पहले सलमान खान को धमकी भरा मैसेज लिखा था. इस मैसेज करने वाले नंबर से जौ मैसेज आया है उसमें माफी मांगी गई है. फिलहाल पुलिस लोकेशन ट्रेस कर रही है. ये मैसेज झारखंड से आया है. हालांकि बाकी इन्वेस्टिगेशन अंडर प्रोसेस है.

Mumbai Traffic Police received another message from the same WhatsApp number a few days later in which the person who threatened apologized, the message sender said that this message was sent by mistake and he apologised for it. The police have found the location of the person… https://t.co/0OX5keQQrH

