'बेबी जॉन' में सलमान के कैमियो ने लूटी लाइमलाइट, लेकिन फैंस हुए नाराज; धड़ाधड़ कर रहे कमेंट्स

Salman Khan Cameo In Baby John: वरुण धवन, कीर्ति सुरेश और जैकी श्रॉफ की मोस्ट अवेटेड एक्शन थ्रिलर फिल्म 'बेबी जॉन' आज (25 दिसंबर) क्रिसमस 2024 के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. फिल्म को दर्शकों का मिक्स रिएक्शन मिल रहा है. फैंस सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर अपना रिव्यू शेयर कर रहे हैं. ये फिल्म एटली की 2016 में आई विजय की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'थेरी' का हिंदी रीमेक है. इस फिल्म की ओर खास बात है, जिसने दर्शकों का सबसे ज्यादा ध्यान खींचा और वो है सलमान खान की एंट्री.

जी हां, इस फिल्म में सलमान खान का एक जबरदस्त कैमियो है, जिसने दर्शकों का सबसे ज्यादा ध्यान खींचा. लेकिन इसको लेकर काफी सारे फैंस अपनी नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं. दरअसल, फैंस फिल्म में सलमान के कैमियो रोल का फुटेज लीक होने से नाराज हैं. पहले ही बताया गया था कि सलमान वरुण धवन की इस फिल्म में खास भूमिका में नजर आएंगे. फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के दौरान एटली और वरुण ने इसका खुलासा किया था और ट्रेलर में सलमान की झलक भी दिखाई थी.

लीक हुआ सलमान के कैमियो रोल

मंगलवार रात फिल्म के प्रीमियर के बाद सलमान के सीन वाले वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए. इस वीडियो में दिखाया गया है कि सलमान ‘एजेंट भाई जान’ के किरदार में एक्शन सीन करते नजर आ रहे हैं. ये लीक फुटेज देखकर फैंस भड़क गए. कई लोगों ने वीडियो डिलीट करने की मांग की, क्योंकि इससे उनके लिए सरप्राइज खराब हो गया. एक फैन ने लिखा, 'प्लीज इसे डिलीट करें, पायरेसी को बढ़ावा मत दें'. दूसरे ने लिखा, 'भाई, डिलीट कर दो, एक्सपीरियंस खराब होगा'.

