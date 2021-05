Salman Khan के इस कदम से डरे Kamaal R. Khan, कहा - कभी नहीं करेंगे उनकी फिल्म का रिव्यू

नई दिल्ली: बॉलीवुड के दबंग खान यानी सलमान खान (Salman Khan) की फिल्म 'राधे' (Radhe) ईद के दिन रिलीज हुई थी. ओटीटी पर रिलीज हुई फिल्म को बहुत अच्छे रिव्यू नहीं मिले हैं. इसी बीच एक्टर और फिल्म क्रिटिक कमाल आर खान (Kamaal R. Khan) ने एक्टर की आलोचना की. लगता है ये बात सलमान खान को पसंद नहीं है, तभी तो उन्होंने अब बड़ा कदम उठाया है. सलमान खान ने कमाल आर खान पर मानहानि का केस दर्ज कराया है. सलमान खान के इस एक्शन के बाद कमाल राशिद खान ने फिर एक ट्वीट कर एक्टर की क्लास लगाई है.

कमाल आर खान (Kamaal R. Khan) पर हुए मानहानी केस के बारे में उन्होंने खुद ट्वीट कर जानकारी दी है. कमाल आर खान ने अपने हाल ही में किए ट्वीट में लिखा, 'प्रिय सलमान खान (Salman Khan) ये मानहानि का केस आपकी हताशा और निराशा का सबूत है. मैं अपने फॉलोवर्स के लिए रिव्यू दे रहा हूं और अपना काम कर रहा हूं. आपको बेहतर फिल्में बनानी चाहिए, न कि मुझे अपनी फिल्मों को रिव्यू करने से रोकना चाहिए. मैं सच के लिए लड़ता रहूंगा. इस केस के लिए धन्यवाद.'

Dear #Salmankhan Ye defamation case Aapki Hataasha Aur Niraasha Ka Saboot Hai. I am giving review for my followers and doing my job. You should make better films instead of stopping me from reviewing your films. Main Sacchi Ke Liye Ladta Rahunga! Thank you for the case. pic.twitter.com/iwYis64rLd

इस पूरे मामले पर सलमान खान (Salman Khan) या उनकी टीम की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है. वहीं कमाल आर खान (Kamaal R. Khan) ने अपने इस ट्वीट मानहानि के दावे की कॉपी की तस्वीर शेयर की है. इसके साथ ही उन्होंने एक और ट्वीट किया है. इस ट्वीट में कमाल ने कहा, 'मैं बहुत बार कह चुका हूं कि मैं उन फिल्मों को रिव्यू नहीं करता, जिसके प्रोड्यूसर या एक्टर ने मुझे मना किया हो. सलमान खान ने 'राधे' का रिव्यू करने की वजह से मुझ पर मानहानि का केस किया है, जिससे साफ जाहिर है कि वे मेरे रिव्यू से आहत हुए हैं. ऐसे में अब मैं उनकी कोई भी फिल्म रिव्यू नहीं करूंगा.'

I said so many times that I never review film of any producer, actor if he asks me to not review. Salman khan filed defamation case on me for review of #Radhe means he is getting too much affected by my review. Hence I won’t review his films anymore. My last video releasing today

— KRK (@kamaalrkhan) May 26, 2021