Salman Khan ने संभाली कमान, कोरोना काल में फिर बढ़ाया मदद का हाथ

नई दिल्ली: बॉलीवुड के भाईजान यानी एक्टर सलमान खान (Salman Khan) कोरोना वायरस वैश्विक महामारी (Corona Pandemic) के खिलाफ लड़ाई में अहम भूमिका निभा रहे हैं. सलामान ने अग्रिम मोर्चे के कर्मियों के लिए रविवार को खाने के पांच हजार पैकेट भेजे. सलमान की टीम नहीं, बल्कि इस काम पर सलमान खुद बारीकी से नजर भी रख रहे हैं. अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

वीडियो में आप सलमना खान (Salman Khan) को मरून रंग की शर्ट पहने देख सकते हैं. इस वीडियो में खुद खाना चख कर देख रहे हैं. साथ ही उन्होंने किस तरह से पैकिंग की गई है ये भी देखा. सलमान ने गाइडलाइन का ध्यान रखते हुए खाना चखने के बाद तुरंत मास्क पहना. वहीं तैयारी कर रही पूरी टीम भी कोरोना गाइडलाइन्स का पालन करती नजर आई.

सलमान खान (Salman Khan) भोजन पैक करके भेजने की प्रक्रिया की निगरानी करने के लिए बांद्रा स्थित रेस्तरां पहुंचे. युवा सेना के सदस्य राहुल कनल ने ट्विटर पर एक्टर की एक तस्वीर साझा की, जिसमें खान रेस्तरां में दिख रहे हैं.

कनल ने लिखा, ‘एक बड़ी टीम. वहां (परिसर) पहुंचने के लिए सलमान (Salman Khan) का शुक्रिया कैसे अदा करूं. वह जब खाने की व्यवस्था देखने के लिए अचानक आ जाएं, तो आप इससे अधिक और क्या मांग सकते हैं.’ कनल ने ट्वीट करके बताया कि खान ने अग्रिम मोर्चे के कर्मियों को खाने के 5,000 पैकेट भेजे हैं.

One big team !!! Can’t thank enough @BeingSalmanKhan bhai for being there... what more you can ask when he keeps a check on the menu and does such sudden visits https://t.co/RQKH7Z1wnw

— Rahul.N.Kanal (@Iamrahulkanal) April 25, 2021