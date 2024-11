कहां लिखा है लोफरों और गुंडों को राजनीति करनी चाहिए... खरगे के भगवाधारी तंज पर भड़के रामभद्राचार्य

Maharashtra Chunav 2024: चुनावी राजनीति के लपेटे में अब भगवाधारी भी आने लगे हैं. कांग्रेस अध्‍यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने रविवार को 'गेरुआ' पहनकर राजनीति करने वालों को आड़े हाथों लिया था. खरगे ने कहा कि 'आप संन्यासी हैं या 'गेरुआ' कपड़े पहनते हैं, तो राजनीति से बाहर हो जाएं.' उनके निशाने पर उत्तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे. खरगे का बयान धर्मगुरुओें को नागवार गुजरा है. 'जगद्गुरु' रामभद्राचार्य ने ANI से बातचीत में कहा, 'ऐसा कहां लिखा है? क्या गुंडों को राजनीति करनी चाहिए? क्या लोफर लोगों को राजनीति करनी चाहिए?'

रामभद्राचार्य ने आगे कहा, 'भगवाधारियों को राजनीति करनी चाहिए. भगवा, भगवान का ही एक रंग है. शिवाजी ने उसी भगवा ध्वज को फहराया और पूरे देश और महाराष्ट्र को एक किया. भगवाधारियों को राजनीति करनी चाहिए. सूटेड-बूटेड को भारत में राजनीति नहीं करनी चाहिए...'

