समांथा रुथ प्रभु की 10वीं की मार्कशीट हुई वायरल, पढ़ने में ऐसी थी साउथ की ये हसीना!

ब्राइट स्टूडेंट थीं समांथा

दरअसल एक्ट्रेस जितनी बेहतरीन अदाकारा हैं, स्कूल में उतनी ही ब्राइट स्टूडेंट हुआ करती थीं. दावा किया जा रहा है कि फोटो में दिख रहा रिपोर्ट कार्ड साउथ इंडस्ट्री की इस हसीना (Samantha Ruth Prabhu) के दसवीं क्लास का रिपोर्ट कार्ड है. पहले आप भी ट्विटर पर वायरल हो रहे इस रिपोर्ट कार्ड की फोटो देखिए...

A topper is a topper everywhere! @Samanthaprabhu2

She aced all the roles perfectly! Be it a student, daughter, actor, activist, wife, daughter-in-law, mom (#Hash), #Sam won zillions of hearts

Here's #Sam's progress report. @SamanthaPrabuFC @TeamSamantha_FC #Samantha pic.twitter.com/9wJtqXY6Gq

— Ragalahari (@Ragalahari) May 29, 2020