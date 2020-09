जया बच्चन के सपोर्ट में उतरे संजय राउत, रवि किशन और कंगना पर साधा निशाना

नई दिल्ली: पिछले कई दिनों से बॉलीवुड इंडस्ट्री में उथल-पुथल मची हुई है. सोमवार को बीजेपी से लोकसभा सांसद रवि किशन (Ravi Kishan) ने ड्रग कनेक्शन को लेकर पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को ही कटघरे में खड़ा कर दिया. इसके बाद मंगलवार को समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने रवि किशन को आड़े हाथों लेते हुए पलटवार किया. अब इस मामले में शिवसेना नेता संजय राउत ने अपना बयान दिया है.

जया बच्चन के सपोर्ट में उतरे संजय राउत

संजय राउत ने राज्यसभा सांसद जया बच्चन को सपोर्ट किया है. उन्होंने कहा, 'कुछ लोग फिल्मी जगत को बुरा-भला कह रहे हैं. इससे केवल फिल्मी जगत ही नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और परंपरा भी बदनाम हो रही है. वे कहते हैं कि यहां (फिल्म इंडस्ट्री) ड्रग रैकेट है. क्या ऐसा राजनीति और बाकी क्षेत्रों में नहीं है? इसे रोकने की जिम्मेदारी सरकार और लोगों की है.' संजय राउत ने आगे कहा, 'ऐसा ही जया बच्चन ने भी कहा है कि कुछ लोगों के कारण पूरी फिल्म इंडस्ट्री बदनाम हो रही है. यह (बॉलीवुड) इंडस्ट्री 5 लाख लोगों को रोजगार देती है. अगर कोई इसे खत्म करने की कोशिश कर रहा है तो ऐसे लोगों को रोकना चाहिए.'

This is what Jaya Bachchan said, that industry is receiving a bad reputation due to only a few people. The industry provides jobs to 5 Lakh people, if someone is trying to finish this off, then they should be stopped: Sanjay Raut, Shiv Sena https://t.co/VgNnCJKFWA

— ANI (@ANI) September 15, 2020