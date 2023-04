Bollywood Stories: डेब्यू फिल्म से पहले ही Shah Rukh Khan ने Rishi Kapoor से ले लिया था पंगा! एक गाने के लिए ऐसे भिड़े कि...

Shah Rukh Khan and Rishi Kapoor: बॉलीवुड सितारे अक्सर किसी फिल्म में किरदार निभाने के लिए तो कॉम्पिटिशन करते हुए दिखाई देते हैं लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि एक्टर्स किसी एक सिंगर के गाने के लिए भी भिड़ जाएं. अगर नहीं तो आज हम आपको ऐसा ही किस्सा बताने जा रहे हैं, जहां दो एक्टर्स एक सिंगर के गाने पर भिड़ गए थे.

शाहरुख खान-ऋषि कपूर एक गाने के लिए भिड़े!

90 के दशक में ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) की गिनती तो बॉलीवुड के उन सितारों में होती थी जो कामयाबी का आसमान छू चुके थे लेकिन वहीं शाहरुख (Shah Rukh Khan) अपनी पहली फिल्म के रिलीज होने का ही इंतजार कर रहे थे. उस समय विनोद राठौड़ (Vinod Rathore Songs) नाम के सिंगर थे, जो ऋषि कपूर (Rishi Kapoor Movies) समेत कई बड़े-बड़े सितारों की आवाज हुआ करते थे. विनोद राठौड़ बॉलीवुड इंडस्ट्री का वह नाम थे, जिसकी धुन पर नाचने के लिए हर कोई दीवाना हो जाता था.

शाहरुख खान जिद्द पर गए थे अड़!

अब बात आती है विनोद राठौड़ (Vinod Rathore) के उस गाने की जिसने शाहरुख और ऋषि कपूर (Shah Rukh Khan and Rishi Kapoor Fight) को भिड़वा दिया था.दरअसल, 90 के दौर में ऋषि कपूर (Rishi Kapoor Last Movie) 'दीवाना' नाम से एक फिल्म कर रहे थे और उसी फिल्म से शाहरुख खान (Shah Rukh Khan First Film) डेब्यू करने वाले थे. उन्हीं दिनों सिंगर विनोद राठौड़ ने एक गाना गाया 'ऐसी दीवानगी देखी नहीं'. तब ऋषि कपूर चाहते थे कि सालों से जो सिंगर उनकी आवाज बनता रहा है, उसका 'ऐसी दीवानगी' गाना उनपर फिल्माया जाए लेकिन इस बात पर बॉलीवुड में नए-नए आए शाहरुख खान राजी नहीं हुए.

एंटरटेनमेंट खबरों की मानें तो शाहरुख खान (Shah Rukh Khan New Movie) उस समय चाहते थे कि 'ऐसी दीवानगी' उनका गाना बने. कहा जाता है कि ऋषि कपूर (Rishi Kapoor Songs) और शाहरुख खान दोनों ही गाने को लेकर अड़ गए थे. तब 'दीवाना' के प्रोड्यूसर शबनम ने दोनों के बीच समझौता कराया और फैसला लिया कि विनोद राठौड़ का ऐसी दीवानगी गाना शाहरुख पर फिल्माया जाएगा. बस फिर जब 'दीवाना' रिलीज हुई तो फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया. वहीं 'ऐसी दीवानगी' तो आशिकों की जुबां पर ही चढ़ गया.

