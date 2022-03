शाहरुख खान ने निकाला और अमीर होने का रास्ता, सारे ओटीटी प्लैटफॉर्म पर अब मचेगी खलबली!

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान (Shahrukh Khan) एक ऐसे एक्टर थे, जिन्होंने ओटीटी की दुनिया से दूरी बना रखी थी. लेकिन अब वो कुछ ऐसा करने जा रहे हैं, जिससे ओटीटी वर्ल्ड में धमाका भी हो सकता है. जी हां, शाहरुख खान अपनी कमाई के और भी रास्ते खोल रहे हैं यानी आने वाले समय में एक्टर सिर्फ अमीर नहीं बेहद अमीर होने वाले हैं. अब आप सोचेंगे कि भला शाहरुख ऐसा क्या करने वाले हैं.

अभिनेता शाहरुख खान (Shahrukh Khan) ने मंगलवार को अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म 'एसआरके+' लॉन्च करने की घोषणा अपने ट्विटर हैंडल पर कर दी है. इस घोषणा को करते हुए शाहरुख ने अपने ट्वीट में लिखा, 'कुछ कुछ होने वाला है, ओटीटी की दुनिया में.' इस ट्वीट में शाहरुख का थम्जअप करते हुए एक फोटो लगा है, जिसपर उनके ओटीटी प्लेफॉर्म का नाम भी लिखा है. इसके साथ ही उन्होंने अपने फैंस को बता दिया है कि यह जल्द ही सब लोगों के बीच होगा.

शाहरुख खान (Shahrukh Khan) की एक्टिंग से लोग हमेशा ही प्रभावित रहते हैं और लोगों के बीच उनकी पॉपुलैरिटी किसी भी बॉलीवुड स्टार से कई ज्यादा है. रोमांस के बादशाह कहे जाने वाले शाहरुख का ये कदम अब उन्हें उनके फैंस के दिलों के और करीब ले जाएगा. उनकी इस अनाउंसमेंट से उनके फैंस काफी खुश हैं और इसके लॉन्च होने का इंतजार कर रहे हैं. शाहरुख की इस नई शुरुआत पर उनके जिग्री दोस्त सलमान खान (Salman Khan) भी खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे. उन्होंने अपने ट्वीट में एक्टर को बधाई देते हुए लिखा कि आज की पार्टी मेरी तरफ से. आपको नए ओटीटी ऐप की मुबारकबाद.

Aaj ki party teri taraf se @iamsrk. Congrats on your new OTT app, SRK https://t.co/MdrBzqpkyD

— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) March 15, 2022