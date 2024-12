सुप्रिया श्रीनेत के बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने सोनाक्षी पर सवाल उठाने वालों से लिया बदला! कुमार विश्वास को कर दिया 'खामोश'

Shatrughan Sinha on Mukesh Khanna: सोनाक्षी सिन्हा बीते कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में बनी हुईं है. किसी ने उनकी परवरिश पर सवाल उठाए तो किसी ने उनकी दूसरे धर्म में शादी को लेकर बवाल मचाया. इन सब बातों को लेकर अब शत्रुघ्न सिन्हा ने चुप्पी तोड़ी है. वेटरन एक्टर ने एक्स पर ऐसी बात कह दी कि सभी के मुंह पर ताला लगा दिया.

अच्छे तरीके से हैंडल किया

सोनाक्षी को लेकर पहले मुकेश खन्ना और फिर कुमार विश्वास ने बातों ही बातों में खूब तंज कसा. मुकेश खन्ना की बातों का सोनाक्षी ने जवाब दिया उसके बाद शत्रुघ्न ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी थी. जिसके बाद मुकेश ने फिर से एक पोस्ट लिखा था. ये पूरा मैटर सोशल मीडिया पर भी खूब उछला. इसे लेकर अब शत्रुघ्न ने चुप्पी तोड़ी है साथ ही कुमार विश्वास को भी सुनाया. एक्टर ने ट्वीट किया जो मिनटों में वायरल हो गया. एक्स पर इन्होंने लिखा- 'आपकी जानकारी, समझ और सराहना के लिए शुक्रिया. हमारी आंखों का तारा सोनाक्षी सिन्हा के दिए गए या उस पर किए गए बयानों, कामों और जवाबी रिएक्शन का एक हालिया एपिसोड भेज रहा हूं. जिस मेरा समर्थन और आशीर्वाद हमेशा मिलता रहता है. उन्होंने इस पूरे मामले को समझदारी और अच्छे तरीके से हैंडल किया है.'

For your perusal, understanding & appreciation forwarding here a recent episode of statements,actions & counter reactions by/on the apple of our eye #SonakshiSinha who always has my full support, love & blessings. Must say she has handled the matter wisely, timely & very well.…

