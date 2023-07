Sherlyn Chopra: शर्लिन चोपड़ा ने युवक को पकड़कर किया ऐसा डांस; लोगों ने कहा सेक्सुअल हेरासमेंट, केस करो

Sherlyn Chopra Photos: एक्ट्रेस और बिग बॉस की पूर्व प्रतियोगी शर्लिन चोपड़ा एक बार फिर सुर्खियों में हैं. हाल में उनके ओटीटी वेब सीरीज पौरुषपुर के सेकेंड सीजन (Paurushpur Season 2) में लीड एक्टर के रूप में आने की खबरें थीं और वह इस बारे में मीडिया में बात भी कर रही हैं. लेकिन हाल में वह मुंबई (Mumbai) एयरपोर्ट पर नजर आईं. सेलेब्रिटी अक्सर एयरपोर्ट पर अपनी तस्वीरें खिंचाते और पैपराजी से बात करने नजर आते हैं. इस बार शर्लिन एयरपोर्ट पर एक व्यक्ति के साथ ‘जबर्दस्ती’ करती नजर आ रही हैं. इसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं. सवाल उठ रहे कि क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए. लोग शर्लिन के व्यवहार की तीखी आलोचना कर रहे हैं.

हंगामा हो गया



Hello @MumbaiPolice

Could you pls advise under what section can @SherlynChopra be booked for sexually harassing this man?

If there is no IPC section, kindly say so explicitly #VoiceForMen @CPMumbaiPolice @AmitShah @AmitShahOffice @HMOIndia @arjunrammeghwal pic.twitter.com/2VuajdBYv7

— Voice For Men India (@voiceformenind) July 17, 2023