Spider Man Across The Spider-Verse Trailer: आ गया देसी स्पाइडरमैन, Shubhman Gill ने दी है आवाज

Spider Man Across The Spider-Verse Trailer in Hindi: भई भले ही विदेशी चीजों का क्रेज कितना ही हो लेकिन जो बात देसीपने में है वो किसी और में नहीं. लिबाजा स्पाईडरमैन की सभी सीरीज के दीवानों के लिए खुशखबरी है कि अब देसी स्पाईडरमैन बड़े पर्दे पर धूम मचाने आ रहा है. Spider Man Across The Spider Verse का ट्रेलर रिलीज हो चुका है. फिल्म अंग्रेजी के अलावा हिंदी और पंजाबी में भी रिलीज होगी लिहाजा इन भाषाओं में ट्रेलर भी रिलीज किया गया है. यकीनन ट्रेलर दिलचस्प है जिसे देखकर आपको खूब मजा आने वाला है. खास बात ये है कि स्पाईडरमैन को आवाज और किसी ने नहीं बल्कि इंडियन क्रिकेटर शुभमन गिल ने दी है.

बुरे लोगों को धोने आ रहा पवित्र प्रभाकर

जी हां...देसी स्पाईडरमैन का असली नाम है पवित्र प्रभाकर. वैसे आपको बता दें कि ये एक एनिमेटेड फिल्म है लिहाजा इस कैरेक्टर को आवाज दी है फेमस इंडियन क्रिकेटर शुभमन गिल ने. लिहाजा ट्रेलर लॉन्च के दौरान शुभमन गिल भी मौजूद रहे और इंडियन स्पाईडर का अंदाज उन्होंने खूब दिखाया. ये फिल्म अंग्रेजी में तो रिलीज होगी ही लेकिन साथ ही हिंदी और पंजाबी में भी इसे रिलीज किया जाएगा. लिहाजा अपनी सुविधा और दिलचस्पी के मुताबिक इसे देखा जा सकता है. फिल्म के ट्रेलर से ही उसके अच्छे या बुरे होने का काफी अंदाजा लगा लिया जाता है. लिहाजा Spider Man Across The Spider Verse के ट्रेलर से भी साफ है कि फिल्म अच्छी नहीं बल्कि काफी मजेदार होने वाली है. खासतौर से समर वेकेशन में बच्चों के लिए ये सबसे बड़ी ट्रीट है. 1 जून को फिल्म थियेटर में रिलीज होगी तब तक स्कूली बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां हो जाएंगी लिहाजा आप उन्हें एक स्पेशल तोहफा इस फिल्म को दिखाकर दे सकते हैं. शुभमन गिल कर रहे प्रमोशन

ट्रेलर लॉन्च इवेंट में मौजूद रहने के अलावा शुभमन गिल इस फिल्म को प्रमोट भी कर रहे हैं वो भी किस अंदाज में वो जरा आर यहां खुद ही देख लीजिए.

