Twitter Review: कैसी है Singham Again और Bhool Bhulaiyaa 3, किसी के खाली पड़े थिएयर तो किसी ने बताया डिजास्टर, देखने से पहले पढ़ लें रिव्यू

Singham Again Bhool Bhulaiyaa 3 Twitter Review: नवंबर का पहला ही दिन बॉक्स ऑफिस के लिए सबसे बड़ा दिन है. इस दिन बॉलीवुड की दो फिल्मों 'भूल भुलैया 3' (Bhool Bhulaiyaa 3) और 'सिंघम अगेन' (Singham Again) ने एक साथ ढाबा बोल दिया है. थिएटर में फैंस की भीड़ है और सोशल मीडिया पर भी लोगों ने फिल्मों का रिव्यू देना शुरू कर दिया है. अगर आप भी इन दोनों फिल्मों को देखने का प्लान कर रहे हैं तो एक बार रिव्यू जरूर पढ़ लें.

'सिंघम अगेन' रिव्यू

एक यूजर ने अक्षय की एंट्री का सीन शेयर करते हुए लिखा- 'अक्षय कुमार की जबरदस्त पॉवरफुल एंट्री. पूरे क्लाइमेक्स में धमाल मचा दिया. इन्होंने पूरी फिल्म को में बचा लिया. अजय देवगन पर भी भारी पड़ गए.'

With just one powerful entry @akshaykumar stole the entire climax in #SinghamAgain! He saved every cop on screen and even overshadowed the main lead chota star #AjayDevgn in his own film pic.twitter.com/NWzHXYsGDE — November 1, 2024

शीतल मेहरोत्रा ने लिखा- 'सिंघम अगेन को फिर से थिएटर में देखकर मजा आ गया. बिग स्क्रीन पर एक्शन देखने में मजा आ गया.'

Watching #SinghamAgain in theaters is an experience like no other! The big screen brings the action to life! #SinghamAgainReview pic.twitter.com/wOv236LzJp — Saheel Malhotra (@the_malhotr_) November 1, 2024

एक और ने सलमान खान की फोटो शेयर की और तारीफ की. ट्वीट कर लिखा- 'चुलबुल पांडे थिएटर को स्डेयियम बन गया.'

सिफा नाम के अकाउंट से एक यूजर ने खाली पड़ी सीटों का एक वीडियो शेयर किया. 'मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि मूवी चल रही हो और थिएटर खाली हो. सिंघम अगेन मैसिव फेल.'

नैनी नाम के यूजर ने लिखा- 'सिंघम अगेन में पोटेंशियल है. लेकिन इसे देखकर बहुत निराशा हुई.'

एक और यूजर ने फिल्म के एक सीन से अर्जुन कपूर की फोटो शेयर की है. ट्वीट किया- 'ये बंदा अब तक कहां था. जबरदस्त.'

भूल भुलैया 3

अनवीषा ने ट्वीट किया- 'भूल भुलैया 3 कसौटी पर खरी नहीं उतरी. स्टोरी लाइन वीक है और डरावनी तो बिल्कुल नहीं है.'

The anticipation for #BhoolBhulaiyaa3 didn’t pay off. The script feels disjointed, and the acting is below par. Left the theater feeling disappointed. #BhoolBhulaiyaa3Review.pic.twitter.com/Pcl6DaYXZa (@katariya91200) November 1, 2024

सौम्या ने लिखा- 'बिना किसी सार के बस एक और अगली कड़ी.'

#BhoolBhulaiyaa3 didn’t live up to the hype. Weak storyline and zero scares! pic.twitter.com/jE2z0FeiZZ — Anvesha Lee (@Anvesha_0) November 1, 2024

श्वेता ने लिखा- 'भूल भुलैया 3 को देखकर निराशा हुई. स्क्रिप्ट अच्छी नहीं है. एक्टिंग भी ओरिजनल से मैच नहीं कर पाई.'

एक और यूजर ने थिएटर के अंदर खाली पड़ी सीटों का वीडियो शेयर किया है और ट्वीट किया- 'भूल भुलैया 3 में पोटेंशियल है लेकिन ये एकदम फ्लैट फिल्म है. इस फिल्म को खाली पड़े थिएटर में देख रहा हूं. पैसा बर्बाद.'

The charm of the original is lost in #BhoolBhulaiyaa3. Weak script and mediocre acting, a real letdown for fans. Seems like it was written without passion. #BhoolBhulaiyaa3Review.pic.twitter.com/JR3F4dQWRq— ग्रंथाली - Granthali 16 (@namrata912005) November 1, 2024

नितिन नाम के एक यूजर ने लिखा- 'बेकार स्टोरी लाइन. भूल भुलैया 3 बेकार सीक्वेल.'

