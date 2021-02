Sonam Kapoor ने Corona Vaccine को लेकर पूछा सवाल, लोगों ने कर दिया बुरी तरह ट्रोल

नई दिल्ली: सोनम कपूर (Sonam Kapoor) यूं तो अपने फैशन सेंस के लिए जानी जाती हैं लेकिन वो अपने बयानों को लेकर भी सुर्खियां बटोर लेती हैं. सोनम (Sonam Kapoor Social Media) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपने फैंस के साथ अपने विचार साझा भी करती रहती हैं. हाल ही में उन्होंने कोरोना वैक्सीन से जुड़ा एक पोस्ट सोशल मीडिया पर डाला जिसकी वजह से वो ट्रोल होने लगीं.

बॉलीवुड की 'फैशन डीवा' एक्ट्रेस सोनम कपूर (Sonam Kapoor) अपने अलग फैशन स्टाइल के लिए जानी जाती हैं. लेकिन कई बार वो इसकी वजह से ट्रोल भी हो जाती हैं. उन्होंने अपनी एक पोस्ट में कोविड-19 वैक्सीन को लेकर एक ऐसा सवाल पूछ डाला कि सोनम कपूर (Sonam Kapoor Troll) ट्रोलर्स के निशाने पर आ गईं.

Can anyone tell me.. I’m getting different information from everyone. pic.twitter.com/GnqXcFOfHX

सोनम कपूर (Sonam Kapoor Instagram) ने अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर की और उसमें सवाल पूछते हुए लिखा, 'क्या कोई मुझे समझा सकता है कि हमारे ग्रैंडपेरेंट्स और माता-पिता भारत में कैसे वैक्सीन लगवा सकते हैं और ये कब उपलब्ध है? मैं बहुत कंफ्यूज हूं? हर किसी से अलग चीज सुनने को मिल रही है. मैं वास्तव में उनके लिए ये चाहती हूं.' इसी पोस्ट को एक्ट्रेस ने ट्विटर पर भी शेयर किया. अब उन्हें ट्विटर पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है.

From Mar 1, people above 60 and 45(with co-morbidities) will get vaccinated . You'll have to get the person registered on cowin app. Download the app and you will be able to see the further process

LOL you don't have Google in phone?

On what Earth you are living....Vaccination phase 1 almost completing this month for frontline warriors... From March Phase 2 for elderly people will start....

We have even exported a bulk qty to numerous countries also....

So only ADVICE for you is to come to India

— Ajay Singh (@AjaySin70895435) February 25, 2021