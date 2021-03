Soni Razdan ने सरकार से पूछा सवाल, कहा- पहले 16 से 40 साल के लोगों को क्यों नहीं लग रही वैक्सीन?

नई दिल्ली: महेश भट्ट की पत्नी और एक्ट्रेस सोनी राजदान (Soni Razdan) आज कल सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हो गई हैं. वे अपने मन की दुविधाओं और दिमाग में आ रहे सवालों को लोगों के बीच खुलकर रख रही हैं. अब उन्होंने सरकार से सवाल पूछा है. उनका ये सवाल कोरोना वैक्सीन को लेकर है. ट्वीट करके सोनी ने ये सवाल किया है. वहीं लोग इसे रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) से जोड़ कर देख रहे हैं, हाल ही में वे भी कोरोना संक्रमित हुए हैं. लोगों का कहना है कि सोनी राजदान रणबीर को लेकर कंसर्न हैं.

अब आप सोच रहे होंगे कि सोनी राजदान (Soni Razdan) का रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) से क्या रिश्ता है. दरअसल, रणबीर कपूर भट्ट परिवार के काफी क्लोज हैं, क्योंकि वे आलिया को डेट कर रहे हैं. ऐसे में वे भट्ट परिवार के साथ काफी वक्त भी बिताते हैं. अब ऐसी अटकलें लगना लाजमी है.

सोनी राजदान (Soni Razdan) ने बुधवार को ट्वीट किया कि 16 से 40 वर्ष की आयु के लोगों को पहले कोविड-19 के खिलाफ टीका लगवाना चाहिए, क्योंकि वे काम और अन्य उद्देश्यों के लिए बाहर जा रहे हैं. 'जब वास्तव में 16 से 40 आयु वर्ग के लोग बाहर जा रहे हैं और काम, बार, नाइट क्लब आदि में भी जा रहे हैं तो मुझे यह समझ नहीं आता कि इन लोगों को पहले कोविड वैक्सीन क्यों नहीं.'

When it’s really the 16 to 40 age group that’s ‘socialising’ going out to work, bars, nightclubs etc (the last 2 without masks mostly) just can’t understand why they aren’t getting the vaccine first @uddhavthackeray @AUThackeray

— Soni Razdan (@Soni_Razdan) March 24, 2021