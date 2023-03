Chatrapathi Film Poster: प्रभास और राजामौली की हिट फिल्म से ये साउथ एक्टर करने जा रहा बॉलीवुड में ग्रैंड एंट्री, 'छत्रपति' के पोस्टर ने मचाया तहलका

इस दिन रिलीज होगी छत्रपति

जो साउथ एक्टर बॉलीवुड में 'छत्रपति' फिल्म के हिंदी रीमेक के साथ एंट्री करने वाला है उसका नाम बेलमकोंडा श्रीनिवास (Bellamkonda Sreenivas) है. श्रीनिवास ने अपनी इस फिल्म का पोस्टर खुद अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया. इस पोस्टर को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा- 'इंतजार खत्म, छत्रपति 12 मई, 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.'

The wait is over #Chatrapathi in cinemas on 12th May, 2023. Cannot wait to show you all our hardwork & this action-packed dhamaka.

Written by the one and only #VijayendraPrasad, directed by #VVVinayak.@Penmovies #Bss9 pic.twitter.com/VSLYTWQkrT

— Bellamkonda Sreenivas (@BSaiSreenivas) March 27, 2023