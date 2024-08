साउथ सुपरस्टार मोहनलाल हुए अस्पताल में भर्ती, इन दो कारणों की वजह से बिगड़ी तबीयत, अस्पताल का बयान भी आया सामने

मलयालम फिल्मों के सुपरस्टार मोहनलाल के फैंस टेंशन में आ गए हैं. वजह है कि एक्टर की तबीयत ठीक नहीं है. खबरें सामने आ रही है कि मोहनलाल को कोच्चि के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. 64 साल के एक्टर अमृता इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस अस्पताल में एडमिट है. मोहनलाल के बिगड़ी तबीयत के बारे में जानकर उनके हजारों फैंस चिंता में आ गए. साथ ही सोशल मीडिया पर उनके जल्द ठीक होने की कामना करने लगे. चलिए बताते हैं आखिर मोहनलाल को क्या हुआ है.

मोहनलाल हाल में ही गुजरात से लौटे हैं. वह वहां अपने आने वाली फिल्म की शूटिंग कर रहे थे. साथ ही उन्होंने अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म 'बैरोज' का पोस्ट प्रोडक्शन का काम भी खत्म कर लिया है. फैंस उनकी बतौर डायरेक्टर डेब्यू फिल्म को लेकर काफी उत्साहित थे मगर इस बीच एक्टर की तबीयत को लेकर वह सब परेशान हो गए.

I think #Mohanlal will be one of the fewest senior main stream actor in india who always engaged in some or the other work almost for the entire day without rest. Hope you get well soon laletta. And take care of your health as well while running behind everything. pic.twitter.com/JRAO83aFhs

— Sreerag A V (@SreENthusiastic) August 18, 2024