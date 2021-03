Spicejet ने किया Sonu Sood को सलाम, प्लेन में लगाई बड़ी सी तस्वीर

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद (Sonu Sood) लॉकडाउन के वक्त गरीबों के मसीहा बने थे. कई प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचा कर सोनू ने खूब वाहवाही बटोरी थी. इसी दरियादिली को सलाम करते हुए स्पाइसजेट एयरलाइंस (Spicejet Airlines) ने खास तरीके से एक्टर को ट्रिब्यूट दिया है.

स्पाइसजेट का ट्रिब्यूट

स्पाइसजेट (Spicejet) ने सोनू सूद (Sonu Sood) को सेल्यूट करते हुए अपनी कंपनी के स्पाइजेट बोइंग 737 पर उनकी एक बड़ी सी तस्वीर लगाई है. इस तस्वीर के साथ सोनू के लिए अंग्रेजी में एक खास पंक्ति भी लिख गई है, 'ए सैल्यूट टू द सेविअर सोनू सूद' जिसका मतलब है 'मसीहा सोनू सूद को सलाम'. इस खास एयरप्लेन का वीडियो स्पाइसजेट ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है.

The phenomenally-talented @SonuSood has been a messiah to lakhs of Indians during the pandemic, helping them reunite with their loved ones, feed their families and more. (1/3) pic.twitter.com/8wYUml4tdD — SpiceJet (@flyspicejet) March 19, 2021

सोनू ने किया माता-पिता को याद

इस ट्रिब्यूट से गदगद सोनू (Sonu Sood) ने भी कुछ एयरप्लेन की कुछ तस्वीरें शेयर कर लिखा, 'इसने मुझे अनारक्षित टिकट पर पंजाब के मोगा से मुंबई की यात्रा की याद दिला दी. आज अपने पैरंट्स को और भी मिस कर रहा हूं.'

Remember coming from Moga to Mumbai on an unreserved ticket.

Thank you everyone for all the love. Miss my parents more. @flyspicejet pic.twitter.com/MYipwwYReG — sonu sood (@SonuSood) March 20, 2021

बॉलीवुड से भी आई बधाई

स्पाइसजेट के प्लेन में सोनू की तस्वीर लगने पर एक्ट्रेस काजल अग्रवाल और एक्टर रितेश देशमुख ने भी बधाई दी है.

Wow Sonu! This is just amazing. Big salute to all the fabulous work you have done and continue to do. @SonuSood #proudfriend pic.twitter.com/U0uwu61Qdo — Kajal Aggarwal (@MsKajalAggarwal) March 20, 2021

You deserve everybody of this affection. Your work has been an inspiration to all my brother @SonuSood -god bless you. https://t.co/asvm0UFfQj — Riteish Deshmukh (@Riteishd) March 20, 2021

