Avengers Endgame देखने के बाद फैन का रो-रोकर हुआ बुरा हाल, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल

नई दिल्ली : बॉक्स ऑफिस पर रिलीज के साथ ही धमाकेदार कलेक्शन कर रही एवेंजर्स सीरीज की आखिरी फिल्म एंडगेम अपने योद्धाओं के लिए बेहतरीन फाइनल फिनाले हैं. फिल्म इतनी शानदार बनाई गई है कि रिलीज होते ही इसने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉडर्स तोड़ दिए हैं. इसी बीच फिल्म का क्लाइमैक्स फैंस को रूला भी रहा है लेकिन इस सीरीज की एक फैन का रो-रोकर इतना बुरा हाल हुआ कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराने की नौबत आ गई.

फिल्म 24 अप्रैल को चीन और ऑस्ट्रेलिया में रिलीज हो चुकी है, 25 अप्रैल को यूएस में जबकि 26 अप्रैल यानि कि आज भारत में रिलीज हुई है. फिल्म ने चीन के बॉक्स ऑफिस पर पहले ही दिन ताबड़तोड़ 700 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, चीन में ही फिल्म देखने के बाद एक 21 साल की लड़की का रो-रोकर ऐसा बुरा हाल हुआ कि उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा. कुछ देर बाद उसे प्रारंभिक इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई.

#AvengersEndgame shatters the myth that a massive screen count is the key to collect big numbers on Day 1/weekend... #AvengersEndgame has released in screens, but its occupancy is much, much higher than Hindi biggies that open in 4000 screens.

— taran adarsh (@taran_adarsh) April 28, 2019