Suniel Shetty on OTT: सुनील शेट्टी ने बदला रास्ता, अन्ना बनकर विवेक ओबेराय से लेंगे टक्कर

Suniel Shetty Films: कभी अपने ऐक्शन दृश्यों और कॉमेडी से दर्शकों को एंटरटेन करने वाले सुनील शेट्टी बदले हुए समय में ओटीटी की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं. वह जल्द ही एमएक्स प्लेयर पर रिलीज होने वाली सीरीज धारावी बैंक में नजर आएंगे. सीरीज के नाम से साफ है कि यह मुंबई केंद्रित कहानी है. सुनील शेट्टी के साथ सीरीज में विवेक ओबेराय और सोनाली कुलकर्णी भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी. यह एक थ्रिलर ड्रामा है, जिसे शमित कक्कड़ ने डायरेक्ट किया है. शमित इससे पहले एमएक्स प्लेयर पर इंदौरी इश्क लाए थे. एमएक्स प्लेयर ने आज अपनी इस सीरीज को अनाउंस किया, परंतु अभी स्ट्रीमिंग की तारीख नहीं बताई है.

जारी हुआ फर्स्ट लुक

ओटीटी की तरफ से जारी फर्स्ट लुक में सुनील शेट्टी कूल मगर तेज तर्रार लुक में हैं. उनकी दाढ़ी बढ़ी है और बाल लंबे हैं. हाथ जोड़ कर वह जैसे अपनी वापसी का नमस्ते कर रहे हैं. सफेद टीके और सफेद शर्ट के साथ उन्होंने सोने की घड़ी पहन रखी है और उन्हें देख कर साफ लगता है कि वह गैंगस्टर बने हैं. वहीं विवेक ओबेराय पुलिस की वर्दी में एक्शन मोड में हैं. उनके हाथों में गन है. सोनाली कुलकर्णी ओटीटी द्वारा जारी तस्वीर में सूती साड़ी पहने हुए एक साधारण लुक में हैं. एमएक्स प्लेयर के लिए धारावी बैंक का निर्माण जी स्टूडियोज ने किया है.

We’re happy to announce another MX Original Series:

‘Dharavi Bank’, a realistic crime thriller starring @SunielVShetty, @vivekoberoi and @sonalikulkarni

Directed by @samitkakkad#DharaviBank, coming soon on MX Player.

P.S. Thank us for making your Monday so exciting pic.twitter.com/E5hauApxNO

— MX Player (@MXPlayer) July 4, 2022